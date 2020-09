Katarina Ekspong: Tusentals barn tävlar i GD/GIF – följ dem hos oss!

Sitt inte still!

Det är egentligen allt GD/GIF-olympiaden går ut på. I går invigdes den med en traditionell skylttävling - digitalt - och i dag börjar tusentals skolbarn tävla i allt från längdhopp till kulstötning i och omkring Gunder Hägg-stadion. Och du kan följa tävlingarna direkt hos oss!

Jag är så glad för att GD/GIF kan bli av, ett år där så många stora event ställts in. Gefle Dagblad kan inte ta åt sig äran för detta, för även om vi stolt stått bakom tävlingen i över 40 år så är det Gefle IF Friidrott som fått stuva om hela arrangemanget och coronaanpassat det så att barnen inte alla är där samtidigt utan bara ett par klasser åt gången – och då utspritt över ett stort område. Gott så!

Men den viktiga publiken med föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar kan i år inte vara på plats. För somliga är ju det sannolikt rätt skönt, i ärlighetens namn, men för väldigt många i stället riktigt tråkigt. En folkfest, med picknickkorgar på läktarna, uteblir.

Men jag kan glädja er med att ni faktiskt kan se en hel del av arrangemanget trots att ni inte kan vara på plats då Gefle Dagblad publicerar bildspel direkt från tävlingarna på sajt och app och resultaten i tävlingarna kan följas kontinuerligt i vår app, med hjälp av pushnotiser. ** Dessutom sänder vi Gefle IF:s egna livesändningar med inslag från olika tävlingar och studioprat även på gd.se, och de sändningarna är öppna för alla.

Så härmed välkomnar jag dig som publik!

Är du allmänt sportintresserad finns ju därmed all anledning att just denna lördag inte röra dig så mycket, utan slå dig ner i hemmet, följa GD/GIF-olympiaden på gd.se eller i vår app och däremellan grotta ner dig i den 48-sidiga hockeybilagan med fokus på Brynäs som alla tidningskunder med Premium- eller Komplett-abonnemang, det vill säga såväl digitala E-tidningskunder som pappersdito, i dag får tillgång till. Och ja, mycket läsning om just Brynäs utlovas härmed. Vill man få tag i ett lösnummer hos en återförsäljare rekommenderar jag att vara ute i god tid på lördag för säkerhets skull. Jag tror de kan gå åt eftersom flera intresserade redan hört av sig till mig för att höra när bilagan finns ute i butik.

På lördag kan du dessutom läsa om damernas hockeypremiär Brynäs-Leksand klockan 15 på gd.se, eller så väljer du att se livesändningen av Sandvikens IF i Elitettan eller herrarnas match i Norrettan. Så lördag är upplagt för sportmys i soffan, för alla som uppskattar sådant.

Men alla övriga dagar rekommenderar jag motion. Det är ju inte bara viktigt, utan livsviktigt. Och det vet både barn och vuxna. Ändå kan åtminstone jag ha så svårt att komma igång och verkligen göra det.

Det är så skönt att låta bli, kan jag själv tycka när jag slappnar av i fåtöljen framför en dator, mobil, bok eller tv. Men i själva verket mår var och en av oss bättre av att röra sig än av att låta bli, även mentalt. Du blir piggare, starkare och till och med minnet förbättras. Dessutom sover du bättre, får bättre koordination, bättre självkänsla och … ändå kan det vara så svårt!

Somliga idrottar hela tiden. Allt fler gör det knappast alls. Det gäller att hitta något sätt att röra på dig som du tycker är kul. Tycker du inte det är roligt att springa, så testa att kasta långt, simma, cykla eller sparka på en boll. Eller gå. Gör något vad som helst - bara du inte blir sittande stilla.

Hur skapar man som förälder, och samhällsmedborgare, nyttiga vanor för barn som leder till ett aktivt liv?

Som förälder gäller det att vara en god förebild – för barn härmas. Så ett tips till alla föräldrar: ta inte bil eller buss till glasskiosken, vännerna eller morfar utan cykla dit tillsammans istället om avståndet och vägen är lämplig. För oss på Gefle Dagblad är ett sätt att ta ansvar att aktivt främja GD/GIF-olympiaden, och att tänka på att gynna alla som deltar - inte bara de som är bäst. Det är roligt att vinna, men det viktiga är att delta och vi vill bidra till att barn rör sig - springer, hoppar och skuttar tillsammans.

För lyckas vi, både barn och vuxna, med att röra oss mer så mår vi inte bara mentalt bättre utan även fysiskt. Risken för olika sjukdomar som till exempel högt blodtryck, hjärtinfarkt, diabetes typ 2 och även benbrott minskar. Allt detta finns det vetenskapligt underlag för att påstå.

Så tänk till – sitt inte still!

**Fotnot: Så här gör du för att ha koll på resultaten i GD/GIF-olympiaden