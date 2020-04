Katarina Ekspong: Vi finns för dig – som alltid

Allt förändras framför våra ögon. OS ställs in, VM ställs in, hockeyslutspel ställs in. Företag går i konkurs. Planerade operationer ställs in. Människor dör. Vården går på knäna. Vi ska sluta umgås så tätt – och bröllopsfester, studentfester och begravningar påverkas.

Vi finns på plats för dig och bevakar allt detta, dygnet runt.

Men även Gefle Dagblad förändras på grund av krisen, även om det vid jämförelse är i betydligt mindre skala.

Vi går in i påskveckan, och den vecka då vi på Gefle Dagblad hade planerat för ett festligt öppet hus: Vi fyller 125 år. Men det blir ingen fest. Inte nu när vi människor inte får träffas så många åt gången för att umgås över en bit tårta.

Istället ägnar vi på redaktionen all tid och kraft åt nyhetsarbetet under denna historiska tid. Men även vår arbetssituation påverkas förstås av myndigheternas rekommendationer. Över hälften av medarbetarna utgår från det egna hemmet, och bara några få är på kontoret. Fast vi sitter ju inte stilla i hemmen, utan åker ut på intervjuer, livesänder ständigt från regionens presskonferenser om corona samt drar iväg på bränder och olyckor för att rapportera.

Vi finns på plats för dig.

Så dagarna för de flesta av oss just på Gefle Dagblad blir inte så ensamma framför datorn. Men för många är livet helt förändrat. Hur påverkas din vardag av coronakrisen? Berätta för oss, i bild eller text! Kulturredaktör Kristian Ekenberg samlar in berättelserna som i en flaskpost till framtiden, om du vill delta - läs här.

Vi är mitt i ett unikt skeende, där ingen vet utfallet. Klarar vi i Gävle att någorlunda plana ut smittkurvorna så att sjukvården räcker till? Och vad blir de långsiktiga konsekvenserna på ekonomin, hur många företag går i konkurs? Hur många människor dör? Hur många drabbas av depressioner som en följd av arbetslöshet och isolering?

Vi skildrar vad som händer dag för dag. Och vi ställer frågor, fördjupar och ger perspektiv.

Jag har redan berättat för er i en tidigare krönika att Gefle Dagblad, liksom så oroväckande många företag, drabbas hårt av krisen – rent ekonomiskt. Vi vet inte ännu hur hårt, det beror på annonsörerna, men vi permitterar. Dessutom förbereder vi oss för att många av medarbetarna kommer att bli sjuka, samtidigt. Eftersom ett par av oss redan drabbats, vet vi hur utdraget förloppet kan bli, även när det inte är livshotande alls. Enligt prognoserna riskerar 40–60 procent av personalen på en arbetsplats bli sjuk samtidigt.

Därför förbereder vi oss genom att efter påsk slå ihop del 1 och del 2 i tidningen, tillfälligt, så att vi senare kan klara av en mer ansträngande situation om personalläget blir värre. Efter påsk tar vi också bort Idag-sidan, med dagliga tips på evenemang. Det gör vi då evenemangen i hög utsträckning försvunnit, och det därför blir en rimlig resurs att spara. Namnsdagskrysset flyttas till annan plats.

Jag hoppas att ni har förståelse för våra tillfälliga förändringar. De görs för att vi ska kunna koncentrera våra krafter, om sjukdomarna slår till, på att kunna göra en sajt och en tidning med stort fokus på lokala nyheter. Vi ska alltid ha resurser att finnas på plats, för din skull.