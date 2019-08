Katt-och-råtta-lek när Greta Garbo till slut fick sin medalj av kungen

"HARTLIGT TACK FOR TELEGRAM FAR JAG BE MINISTERN FRAMFORA TIL HANS MAJESTAT KONUNGEN MITT DJUPASTE TACK BER OCKSA FA ONSKA MINISTERN OCH FRU BOSTROM ETT LYCKLIGT NYTT AR= GRETA GARBO"

Så telegraferade den hyllade Hollywoodstjärnan Greta Garbo den 7 januari 1937 till chefen för svenska ambassaden i Washington, envoyé Wollmar Boström. En vecka tidigare hade Boström i telegram gratulerat henne, då hon den 30 december 1936 av kung Gustaf V tilldelats medaljen Litteris et Artibus, för sina framstående konstnärliga insatser. Garbo blev samtidigt den första mottagaren benämnd filmskådespelare som tilldelats medaljen. Det skulle dock ta fyra månader innan konsulatet i Los Angeles lyckades få kontakt med fröken Garbo och slutligen i skymundan, överlämna den ärofyllda medaljen i hennes hand.

Redan 1934 hade den svenska Hollywoodaktrisen Greta Garbos namn kommit på tal för att tilldelas den kungliga medaljen Litteris et Artibus. I de högre kulturkretsarna tyckte man dock att frågan om en utmärkelse till Garbo var "för tidigt väckt". Men när den då populära amerikanska sångerskan och skådespelerskan Grace Moore i maj 1936 tilldelades konungens medalj i guld i åttonde storleken, höjdes allmänhetens röster i dagspressen. Läsarna ansåg det märkligt att Moore helt plötsligt tilldelats en kungamedalj, medan den svenska storstjärnan Garbos namn ännu inte kommit på tal. Trots hennes framgångsrika insatser inom den internationella filmproduktionen.

I samband med skriverierna i pressen framförde beskickningschefen Boström sommaren 1936 på nytt förslag om att Garbo skulle tilldelas medaljen och den 21 oktober 1936 skrev han från Washington en målande framställan till utrikesminister Rickard Sandler:

"Greta Garbo har som bekant förvärvat sig en enastående ställning inom filmvärlden och här i Förenta Staterna anses hon allt fortfarande obetingat som nutidens främsta filmskådespelerska. Hennes rykte har gått ut över världen och det torde vara otvivelaktigt, att genom henne Sverige blivit bekant i världens alla hörn. Greta Garbos konst anses allmänt stå långt över alla andra filmskådespelerskors, och hennes namn nämnes vid sidan av Eleonora Duses. Många svenska artister, som uppträtt här, hava fått mottaga medaljen Litteris et Artibus och det synes mig som om Greta Garbos konstnärliga insats är fullt jämförbar med de flesta av dessa. Då nu den amerikanska sångerskan och filmskådespelerskan Grace Moore vid sitt uppträdande i Stockholm fick en Kunglig medalj, har frågan om en utmärkelse åt Greta Garbo fått ökad aktualitet. Jag får därför vördsamt hemställa, att Eders excellens ville taga i övervägande att föreslå H. M. Konungen att tilldela Greta Garbo medaljen Litteris et Artibus."

Och efter Boströms högtidliga begäran gick det fort. Den 31 december 1936 meddelade hovet till utrikesdepartementet att kungen dagen före tilldelat den svenska stjärnan Litteris-medaljen och att den genom den svenska ambassaden i Washingtons försorg skulle överlämnas till Garbo. På nyårsafton 1936 skickade samtidigt envoyé Boström ett telegram med gratulationer till Greta Garbo, under adressen Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Studios i Hollywood.

Fröken Garbo blev givetvis mycket glad över utmärkelsen och telegraferade den 7 januari 1937 sitt tacksamma svar till beskickningschefen. Medaljen skeppades till USA, men genom att Garbo själv var fullt upptagen och dessutom en av den amerikanska befolkningens mest skygga personer, inleddes för den svenska beskickningen en mer eller mindre tragikomisk historia för att få kontakt med "den gudomliga". Det skulle i slutändan ta fyra månader innan själva överlämnandet av medaljen kunde ske.

Uppdraget att kontakta den tillbakadragna aktrisen fick dåvarande vicekonsuln vid svenska konsulatet i Los Angeles, Peter Engblom. Han gjorde under ett par månader upprepade försök att komma i kontakt med Garbo, i huvudsak via filmbolaget MGM Studios, dock utan framgång. Av filmbolaget fick Engblom endast besked att det var svårt för Greta Garbo att ta emot besök, mestadels på grund av hennes skygghet. I både svensk och amerikansk press ryktades det samtidigt om att filmstjärnan just på grund av sin skygghet, velat göra sig oanträffbar för den konsulära kåren och vägrat ta emot den prestigefulla kungamedaljen. Rykten som alltså till stor del var sanna.

I början av mars 1937, mitt under den frenetiska Garbo-jakten, drabbades vicekonsul Engblom av en hjärnblödning. Han föll helt plötsligt ihop på en gata i Los Angeles och nåt dygn senare var han död. När sedan konsul Carl E Wallerstedt, vid svenska konsulatet i San Francisco, ett par veckor senare rensade arkivet vid vicekonsulatet i Los Angeles, hittade han överraskande nog fröken Garbos medalj liggande på en hylla. Han skrev genast till Boström i Washington och meddelade sin upptäckt. I sitt brev den 23 mars 1937 förklarade Wallerstedt:

"Ärade chef och broder: Under mitt besök i Los Angeles fann jag vid genomgåendet av vicekonsulatets arkiv att ovan rubricerade medalj jämte diplom och bilaga ännu icke överlämnats till fröken Garbo. Änkefru Engblom talade om för mig, att vicekonsul Engblom satt sig i förbindelse med Metro-Goldwyn-Mayer för att ordna om överlämnandet. Man hade omtalat för honom, att på grund av fröken Garbos skygghet, det skulle bliva svårt att förmå henne mottaga någon, men att de skulle underrätta henne om saken. Som fröken Garbo ej tager emot post genom vanliga kanaler hade vicekonsuln ansett, att ett personligt överlämnande borde äga rum med eller utan publicitet, hur fröken Garbo själv önskade. Om icke något höres från fröken Garbo inom en vecka, skall jag genom t.f. vicekonsul Houge göra ny förfrågan."

Wollmar Boström blev av brevet mäkta förvånad och en smula bestört att filmstjärnan vid den tidpunkten ännu inte gett sig till känna för att personligen ta emot den kungliga medaljen. I sitt svar den 31 mars 1937, skrev en måttligt upprörd Boström:

"Bäste Wallerstedt, Åberopande ditt brev av den 23 mars ber jag få säga, att det icke går an att dröja längre med överlämnandet av Litteris et Artibus till Greta Garbo. Det är nu mer än två månader sedan jag skrev och det kan med skäl undras över dröjsmålet. Jag förstår väl, att vicekonsul Engbloms sjukdom och död kunnat vålla dröjsmål, men jag tycker å andra sidan, att det borde göras klart för Metro Goldwyn vad det är frågan om och att det är uteslutet att det icke skulle vara möjligt för Dig eller vicekonsuln att få personligen överlämna en av Konungen tilldelad utmärkelse. Det synes mig som om du kunnat göra detta under Ditt besök i Los Angeles. Om Du snart reser till Los Angeles igen på grund av det vakanta vicekonsulatet synes bäst Du själv överlämnar medaljen, eljest kan ju t.f. vicekonsuln göra det."

Efter kontakt med filmbolaget meddelade konsul Wallerstedt den 3 april att han lyckats samtala med Mr. Robert Vogel, en av cheferna vid MGM i Hollywood. Vogel lovade Wallerstedt att han inom en vecka skulle underrätta honom rörande fröken Garbos önskningar, i samband med ett eventuellt överlämnande av medaljen. I mitten av april fick Wallerstedt också ett brev till konsulatet från Greta Garbos egen sekreterare, Rita Gray. Hon hade tydligen själv försökt kontakta vicekonsul Engblom i ärendet. I sitt brev, daterat Hollywood den 12 april 1937, skrev Miss Gray:

"Gentlemen: Your letter of march 31st addressed to Messes Metro-Goldwyn-Mayer regarding a medal and a letter which were being held by you for Miss Greta Garbo. When Miss Garbo returned from Europe last year, she received a letter from Mr. Engblom requesting Miss Garbo to get in touch with. I personally went to Mr. Engbloms office in Los Angeles, but did not find him in, and I left my telephone number asking him to call me, but I did not hear from him. Miss Garbo would appreciate it wery much if you would be kind enough to send the things to her at 165 Mabery Road, Santa Monica, California. Thanking you for you kindness. Yours very truly, Rita Gray, secretary to Miss Garbo"

Garbo själv ville tydligen inte personligen ta emot den ärofyllda medaljen, utan önskat få "sakerna" sända till en adress i kuststaden Santa Monica i västra Los Angeles, där hon vid tillfället befann sig. På den idag kända adressen, 165 Mabery Road, bodde vid den tiden regissörsparet Berthold och Salka Viertel, framträdande personligheter inom Hollywoods filmvärld. Salka Viertel var nära vän med Greta Garbo och bland annat upphovskvinna till Garbo-filmen Drottning Kristina och även en av huvudförfattarna till filmerna Anna Karenina, Marie Walewska och senare Tvillingarna, som Greta Garbo spelade huvudrollerna i.

Att skicka kungamedaljen i ett paket gick dock inte beskickningen med på. Den 17 april 1937 skrev konsul Wallerstedt åter igen till Boström. Han hade då fått besked från Mr. Vogel att fröken Garbo var villig att ta emot medaljen direkt, men med önskan om att överlämnandet skulle ske utan någon som helst publicitet. I sitt brev skrev Wallerstedt:

"...får jag vördsamt meddela, att det dröjt något innan omnämnde Mr. Robert Vogel vid Metro-Goldwyn-Mayer lyckats komma i förbindelse med fröken Greta Garbo. Den 15 dennes ringde han emellertid på och talade om, att fröken Garbo vore villig när som helst mottaga sakerna direkt med begäran att överlämnandet icke skulle förknippas med någon som helst publicitet. Med anledning härav tillskrev jag omedelbart t.f. vicekonsul Houge och bad honom att omhändertaga överlämnandet i enlighet med fröken Garbos önskningar. Överlämnandet har troligen redan ägt rum. Samma dag som Vogel telefonerade mottogs i avskrift närslutna brev från fröken Garbos sekreterare, som i någon mån förklarar saken. Houge anmodades sätta sig i förbindelse med fröken Gray, såväl som med herr Vogel."

Konsul Wallerstedt trodde vid den tidpunkten att medaljen redan hamnat i Greta Garbos hand, men först några veckor senare lyckades vicekonsul Houge i största hemlighet få till ett möte. Garbo var redan då en av Hollywoods mest gåtfulla filmstjärnor. Hon visade sig ytterst sällan utomhus, lät sig aldrig intervjuas och skrev aldrig några autografer. Garbo svarade heller aldrig på sin beundrarpost och bevistade inte några filmpremiärer.

Den 28 april 1937 kunde slutligen vicekonsul Houge, efter en segdragen katt och råtta-lek, vid en enkel inofficiell ceremoni på vicekonsulatet i Los Angeles personligen överlämna den Litteris-medalj som konung Gustaf tilldelat henne. Precis som "den gudomliga" önskade sig. Hon infann sig där i egen hög person i sällskap av chefen för filmbolaget MGM Studios och sin egen regissör Clarence Brown, samt några svenska vänner. Garbo beklagade samtidigt att hon tidigare inte haft möjlighet att träffa konsuln och betonade även att "alla rykten om att hon skulle ha vägrat mottaga medaljen voro fria fantasier".

Trots allt hysch-hysch runt Garbos långdragna medaljaffär hade någon från den lokala pressen i Hollywood snappat upp händelsen. Rubriker som "Greta Garbo Shuns King´s Honor" och "Greta not interested in King´s medal" florerade under våren 1937 i amerikansk press. Men i ett brev till beskickningschefen Boström svor sig konsul Wallerstedt fri från det ansvaret. Han pekade i stället ut en välkänd Hollywood-paparazzi, korrespondenten och fotografen Leonard Clairmont, som själv hört av sig till konsulatet. Men med säkerhet fick den nyhetstörstige Clairmont aldrig någon matnyttigt ur den konsulära kåren. Artiklarna som snurrade runt i den amerikanska pressen var i stället byggda på lösa rykten.

Den firade filmstjärnan Greta Garbo fick i alla fall, efter mycket om och men, till slut sin kungamedalj i handen. Genom åren nominerades Garbo i USA till totalt fyra Oscars för bästa skådespelerska och i april 1955 fick hon ta emot The Academy´s Honorary Award, en "heders-Oscar", för sina oförglömliga filmframträdanden. Greta Garbo hade då sedan länge dragit sig tillbaka från filmduken och var naturligtvis heller inte närvarande vid den ceremonin. Den guldiga Oscarsstatyetten togs istället emot av filmskådespelerskan Nancy Kelly, enligt Garbos egen önskan. Under 1980-talet förärades den ålderstigna Garbo med ytterligare ett par hedervärda svenska utmärkelser. 1983 utsågs hon av kung Carl XVI Gustaf till kommendör av första klassen av Nordstjärneorden och 1985 belönades hon av den svenska regeringen med medaljen Illis quorum av tolfte storleken. Men det är en annan historia.

Jan G Ljungström