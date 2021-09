KF Heros Gävle tog hem guldet i elinnebandy: "Verkligen skönt att sätta dit några bollar"

För andra året i rad spelades i helgen World cup pregames i Gävle.

Totalt fem lag från Visby, Umeå, Norrköping och Gävle deltog. Under lördagen vann KF Heros Gävle alla sina fyra matcher och blev därmed direktkvalificerad till söndagens final. Lagen är mixade med fem spelare vardera under just den här tävlingen. En som tog för sig rejält var 18-åriga Gävletjejen Nora Jern som bland annat gjorde två mål i finalmatchen.

– Eftersom jag är både flygande målvakt och anfallare har jag jättebra överblick över spelet. Det gör det lättare att komma in rätt, ta bollen och backa hem lite medan de andra gör plats. Klart att den som har bollen syns mest men det bygger på hårt jobb från medspelarna. Så det är verkligen en lagsport där lagkamraterna bäddar för att man ska kunna ta vara på chanserna. Och det var verkligen skönt att sätta dit några bollar, säger Nora Jern.

Förra året blev det en andraplats för KF Heros men i år gick laget hela vägen fram.

– Vi har verkligen laddat så det känns jättebra även om det inte blev den stora turnering som vi hade planerat för. Hoppas att den blir av nästa år istället, säger Nora Jern.

World cup i elinnebandy har fått skjutas upp flera gånger. Det senaste beslutet är att turneringen ska spelas i september 2022. Förhoppningen är att lag från hela världen ska kunna spela World cup.

– Om något har varit bra med pandemin så är det att vi har haft tid att jobba bort en del barnsjukdomar. Nu är vi starkare och bättre rustade, till exempel fick lite grusrepor i golvet förra året. Vi har säkrat upp nu med dammsugare, gångmattor, krav på skoskydd och liknande, säger Christer Ring, föreningskonsulent i KF Heros.

Efter tio år tycker han att idrotten har lyfts till en respektabel nivå på många plan.

– Elinnebandy är den mest demokratiska idrotten eftersom den inte handlar om kön utan färdighet. När man spelar mixat i andra idrotter ska tjejer och kvinnor kvoteras in. Men det är ett främmande begrepp för oss. I den här idrotten spelar könet ingen roll, säger Christer Ring.

– En annan viktig sak är att det pågår idrott på på föreningsnivå varje dag i veckan men att vi har andra förutsättningar än normidrotten. Vi tar hänsyn till vilka färdigheter och behov individen har men vi har inte samma rekryteringsbas. Det är en utmaning med sekretessen eftersom vi inte får komma till skolan eller skolhabiliteringen för att berätta att vi finns. Det gör det svårt generellt att hitta deltagare till parasporten.