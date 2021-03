Klara ska vara den döende flickans vän och tröst

Det får ses som en bedrift att kunna berätta en liknande historia med två så vitt skilda protagonister som en betjänt i 1950-talets England och en robot i en nära framtid där enorma framsteg har gjorts inom artificiell intelligens.

Nobelpristagaren i litteratur Kazuo Ishiguro kastar sig vilt mellan genrer, men han gräver där han står.

Få författare kan som Kazuo Ishiguro skriva med ett så begränsat perspektiv. I "Klara och solen" har titthålet krympt till ett skyltfönster. Romanens vackra omslag fångar för övrigt upp detta begränsade perspektiv mycket vackert genom en blå kvadrat av himmel där en sol anas i ena hörnet.

Skyltfönstret finns i den butik där AV:n Klara står och väntar på att bli köpt. Hon är en robot konstruerad att likna en tonårsflicka, en Artificiell Vän, och även om hon tillhör en äldre modell av robotar är det någonting särskilt med Klara. Hennes iakttagelseförmåga och empati skiljer ut henne.

Hon är intelligent, men hennes begränsade perspektiv gör att hennes förståelse av världen har luckor. Hennes enda syfte, hennes raison d'être, är att tjäna. Precis som betjänten i "Återstoden av dagen" eller klonerna i "Never let me go", som klonats fram enbart för att tjäna som organdonatorer.

Hon säljs för att bli ett slags sällskapsdam åt den sjuka tonårsflickan Josie. I denna framtidsvision är hon ett av de "höjda" barnen, de som med genmanipulation har lämnat övriga mänskligheten bakom sig, tillhörande en framtida elit. Om hon överlever. Klassamhället har skruvats åt och återigen nått rent medeltida dimensioner.

Klaras hela väsen koncentreras kring Josie och hur hon ska göra sin ägares liv bättre. Klara själv drivs med energi från solens strålar, och solen får en magisk kraft i hennes förståelse av världen, och med böner till solen tror hon sig genom ett magiskt tänkande rädda Josie.

Men det finns ett annat syfte med Klaras närvaro i hemmet. Hon ska studera Josie. Lära sig henne i sådan detalj att hon skulle kunna ersätta henne...

Kazuo Ishiguros romangestalter lever under ytan och försöker förstå sin roll i dunklet, vad det är att tjäna och vilka de är. Klara är en av hans mest fascinerande gestalter någonsin. En robot som på många sätt är främmande, ändå mer empatisk och känslomässigt vaken än vad övriga romangestalter är. De må vara mer mänsklig än vad Klara är, men det är inte ett gott betyg.

Kazuo Ishiguros författarskap tycks bara öka i relevans i en tid när plikten – världen utanför individens egna drömmar och välbefinnande – verkar tillhöra ett allt mer avlägset land.

Han har sin egen version av isbergstekniken där det mesta är dolt under ytan och det som sticker upp har en bedräglig, för vissa rent av provocerande, enkelhet. Berättelsen styr helt stilen och Kazuo Ishiguro utplånar sig själv för ett högre syfte, likt sina romangestalter.

Finsmakarna rynkade lite på näsan åt Kazuo Ishiguros Nobelpris. Själv applåderade jag valet, och "Klara och solen" stärker bara min uppfattning om att det var rätt beslut av en akademi som de senaste åren gått fel så många gånger. Kazuo Ishiguro är inte rädd för magplask. Andra Nobelpristagare kan i värsta fall tystna helt, eller fastna i att i de sista böckerna putsa på sin staty.

Hans förra roman, "Begravd jätte", må ha varit ett ännu större risktagande än vad "Klara och solen" är. Men den skrevs före Nobelpriset. "Klara och solen" är inte en perfekt roman, men jag vet redan nu att Klara är en romangestalt som jag kommer att bära med mig länge.

LITTERATUR

Kazuo Ishiguro

"Klara och solen"

Översättning: Niclas Hval

(Wahlström och Widstrand)