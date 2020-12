Klart: Amerikansk back klar för Brynäs: "Slåss om en ledande roll"

Nu är det klart att amerikanska backen Chad Billins är klar för Brynäs.

Under tisdagen bekräftade klubben det via deras hemsida.

— Vi vet att det är en spelare som kan svälja många minuter och han kan komma in som en offensiv kraft i spelet med puck och jobba för att ta en plats i powerplay, säger Michael Sundlöv, herransvarig till klubbens hemsidan.