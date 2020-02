Klart: GIF och SIF möts i prestigefylld träningsmatch – vi sänder direkt

De två direktsända derbymatcherna mellan Gefle IF och Sandvikens IF förra säsongen blev en succé.

Nu direktsänder vi en till – träningsmötet lagen emellan på lördag.

– Glädjande att vi har möjlighet till det, säger Per Bäckström, sportchef på Gefle Dagblad och Arbetarbladet.