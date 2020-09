Klart: Lassgård är redo för en ny säsong av "Jägarna"

Inspelningen av C More och TV4:s "Jägarna" har dragit i gång i Älvsbyn. I den andra säsongen gör sig ett gammalt fall påmint för Rolf Lassgårds rollfigur Erik Bäckström. Joar Särn (Simon J Berger) som dömdes för mord 15 år tidigare börjar hävda sin oskuld, plötsligt måste Erik Bäckström ifrågasätta sitt agerande.

I ett pressmeddelande berättar Simon J Berger att "Jägarna"-filmerna gjorde ett stort intryck på honom när de kom.

"Jag är väldigt glad över att göra rollen som Särn. Det är en mångfacetterad karaktär som låter mig måla med de starka färgerna, precis som jag gillar. Dessutom kontrasterar den rätt bra med andra roller jag har gjort den sista tiden, och det är en stor bonus!", säger han.

Rolf Lassgård har spelat huvudrollen i båda "Jägarna"-filmerna samt i den första säsongen av tv-serien.

”Man vet ju lite vad som väntar när det är dags för inspelning av Jägarna. Det är utmanande både fysiskt och psykiskt, och så har också starten för denna säsong varit", säger han i pressmeddelandet.

I vår recension av den första säsongen av "Jägarna" skrev vi: "Rolf Lassgård är bättre än någonsin i rollen som Erik Bäckström".

Flera skådespelare från den första säsongen återvänder, bland andra Johan Marenius Nordahl, Annika Nordin, Johannes Kuhnke och Caroline Johansson Kuhmunen.

Den andra säsongen väntas ha premiär på TV4 och C More under 2021.