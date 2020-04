Klart: Mäkitalo lämnar Gävleborg - blir smittskyddsläkare i annan region: "Det är hans beslut"

Som tidningen redan berättat kommer Signar Mäkitalo att sluta som smittskyddsläkare i Region Gävleborg vid halvårsskiftet.

Läs mer: Signar Mäkitalo slutar som smittskyddsläkare i Gävleborg: "Vill inte prata om det just nu"

Nu har han klart med nytt jobb. Han kommer att tillträda som smittskyddsläkare i Region Sörmland den 1 juli.

Varför han slutar i Gävleborg vill han fortfarande inte uttala sig om. Det har kommit uppgifter om att det skulle ha gnisslat i samarbetet mellan Mäkitalo och regionledningen, men vilken betydelse detta i så fall har för hans beslut är oklart. Varför han går till just Region Sörmland vill han heller inte närmare gå in på just nu.

- Jag har haft lite kontakt med Sörmland under en längre period och samverkat med dem, säger han.

Signar Mäkitalo har varit smittskyddsläkare i Gävleborg i tolv år. Nu väljer han att sluta mitt under coronapandemin, den största prövning som smittskyddet i länet genomgått på mycket länge.

- Det känns konstigt, medger han.

Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör, betonar att Signar Mäkitalo själv sagt upp sig.

- Signar har valt att lämna oss, säger han.

Hur ser du på att ni tappar er smittskyddsläkare nu mitt under coronakrisen?

- Ja, nu får vi hoppas att krisen är över vid halvårsskiftet, eller i varje fall att läget är bättre än i dag. Men det är som det är. Folk slutar hos oss av och till och då rekryterar vi nytt.

Har ni klart med en ny smittskyddsläkare?

- Nej, rekryteringen pågår. Men vi kommer att ha en ny smittsyddsläkare på plats när Signar slutar. Om det blir en permanent eller tillfällig lösning får vi se då.