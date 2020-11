Klart med ny restaurang vid Stortorget – sushi i klassisk kafélokal

Det är Alice Ganchimeg som tillsammans med sin mamma driver Esa sushibar på Kyrkogatan i Gävle som expanderar och satsar på ännu en restaurang. De kommer att ha tillverkning av sushi i båda lokalerna och ungefär samma utbud. Däremot blir det en skillnad i och med den nya lokalens läge vid stortorget.

– Det är bra läge mitt i stan och vi kommer att ansöka om rättigheter att servera alkohol, säger Alice Ganchimeg.

Just nu pågår en stor ombyggnad av lokalen som kommer att få en modern look. Restaurangen som ligger nära järnvägsstationen har blivit ett ställe där många välja take away. Vid Stortorget vill man att gästerna ska bli sittande och äta sin sushi.

Hon hoppas att de ska kunna öppna nya Esa sushibar den 1 december. Om allt går riktigt bra kanske en vecka tidigare än så, för att vara klara innan julrushen.

– Sushi är jättepopulärt i Gävle, sedan vi började för åtta år sedan finns nu ett mycket större utbud.

Det var i somras som Daniel Josipovic, ägaren till Café Maze, började leta efter en ny ägare till lokalen, ett år efter att det hundvänliga och veganinriktade kafeet öppnade.

– Det har varit svårt att hitta en ny ägare, det är många som inte vågar satsa nu i de här tiderna, säger Daniel Josipovic.

Men nu är ägarbytet i hamn och i lokalen där tidigare Konditori Lido huserade innan Café Maze kommer det nu att serveras sushi.