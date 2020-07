Klart: Staffans kyrka bygger församlingslokal under kyrkorummet: "Projektet är helt unikt"

Lennart Cassinger trivs i Staffans kyrka på Brynäs, trots att det är en bit att åka från bostaden i Stigslund. Han uppskattar att kyrkan ska renoveras och delvis byggas om för att anpassas efter dagens behov.

– Jag tycker att det är jättebra.

Utgrävningarna under Staffans kyrka har pågått under flera månader. Tonvis med jord och sten har schaktats bort för att sanera mögel och radon samt ta ställning till om utrymmet under kyrkorummet kan bli kyrkans nya församlingslokal.

Arbetet har gått enligt planerna och kyrkorådet har nu beslutat sig för att fortsätta renoveringen och ombyggnaden till en kostnad av 120 miljoner kronor. På torsdagen skrevs kontraktet, mellan parterna, på med en del personal och medlemmar ur Staffans församlingsråd på plats.

– Det här projektet är helt unikt. Det är en väldigt speciell kyrka och det är fantastiskt att man tar vara på de här kvadratmeterna i källaren, säger Sven Löfvenberg, vd och projektchef på Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm, KFS.

I november berättade tidningen om det pågående arbetet med Staffans kyrka. Kyrkans Fastighetssamverkan i Stockholm, KFS, har uppdraget att driva projektet och Stockholmsbaserade entreprenören Projektverkstaden kommer att samordna bygget.

Byggnaden ska få en teknisk upprustning, rör och el ska bytas och fjärrvärme ska dras in. I nuvarande vapenhus ska det bli reception, kontor och en hiss. I källaren byggs församlingslokal, kök, foajé, kontor och toaletter. Ytskikten i kyrkorummet ska rengöras och förbättras, endast koret ska målas om helt. Det blir även ny belysning och ljudsystem.

Maria Blixt, diakon i Staffans församling, är förväntansfull.

– Vi har fått vara med på resan och framfört åsikter, det känns jättebra.

Den största utmaningen enligt Sven Löfvenberg blir att grundförstärka källaren. De nuvarande sex pelarna som finns i kyrkorummet ska förlängas ner i berget.

– Det är ovanligt att man grundförstärker en sån här byggnad.

Efter semestrarna kommer alla kyrkbänkar att flyttas för att förbereda pålningen som ska grundförstärka källaren. Dessutom ska exempelvis el och målning upphandlas.

Kostnaden från och med nu ska landa på 120 miljoner kronor.

Kommer ni att klara det?

– Vi driver projektet mot budget, så det kommer vi att klara, säger Sven Löfvenberg.

Arbetet är planerat att på gå i ett och ett halvt år och väntas vara klart i slutet av 2021.