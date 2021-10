Klassikermötet närmar sig för Brynäs – då justerar Manner igen

Den allmänna uppfattningen runt Brynäs under säsongsstarten är "att det ser bättre ut jämfört med ifjol". Men likväl har Brynäs färre poäng nu kontra fjolåret. Förra säsongen hade Brynäs tolv poäng efter nio spelade matcher, nu har man elva pinnar.

Förutom att förlusterna radats upp de senaste två veckorna, bekymrar även antalet insläppta mål i Brynäslägret. Men också det faktum att powerplay sviktat i utdelning i de senaste matcherna.

Assisterande tränaren Ari-Pekka Pajuluoma, "Pajen" kallad, är den som ansvarar för spelet i numerärt överläge. Och han går rakt på sak.

– Vi har haft två lägen i fem mot tre här i hemmarinken utan att ens vara nära att göra mål och det är för jävla dåligt, säger han med eftertryck.

– Det var fantastiskt spel i powerplay mot Örebro, utan att vi lyckades göra mål, men senast mot Färjestad var det för dåligt.

Men några större ändringar i PP-uppställningarna blir det inte. I den första enheten fortsätter Oula Palve att styra spelet.

Anton Rödin har i sin nya roll framför målet blivit utan puck i powerplay är känslan. Vad säger du om det?

– Vi har tänkt att han är bra framför mål som mittenkille. Han har spelat mycket bakom mål med pucken tidigare, men det är inte bra att spela så hela tiden. Men det är klart, lyckas vi inte nu får vi titta över det ytterligare, menar Pajuluoma.

Brynäs PP-uppställningar

Första PP: Chay Genoway, Tomi Sallinen, Oula Palve, Greg Scott, Anton Rödin.

Andra PP: Marcus Björk, Nicklas Danielsson, Nick Olesen, Noel Gunler, Oscar Eklind.

I spelet fem mot fem kommer det med all tydlighet däremot bli förändringar i kedjeformationerna. Hittills under veckan har Mikko Manner flyttat Tomi Sallinen från andrakedjan. In i hans ställe ihop med Noel Gunler och Oula Palve har Oscar Eklind kommit.

– Eklind har varit bra hittills. Han är den där stora killen som kan göra saker och sedan behöver laget Tomi Sallinens centerspel, säger Mikko Manner.

Sallinen är placerad mellan Oskar Kvist och Nicklas Danielsson och dessutom är Adam Pettersson tillbaka i laget men inte som center utan som forward.

– Jag vill se Adam som ytter och hoppas få ett bättre defensivt zonspel, redogör Manner.

Även på backsidan ser det ut att bli nya ändringar. Till exempel särar Brynästränaren på Chay Genoway och Marcus Björk som tillsammans har mindre smickrande minus 14 i plus/minus-statistiken som räknas vid lika antal spelare på isen.

– Det är tränarnas uppgift att se till att ta bort stress från spelaren, men inte ta bort självförtroendet, säger Mikko Manner inför torsdagens möte med Leksand.

Fakta: Så här har Brynäs formerat laget på träningarna under veckan

Målvakter: Veini Vehviläinen och Viktor Andrén.

Svarta tröjor:

Chay Genoway, Anton Mylläri – Anton Rödin, Greg Scott, Nick Olesen.

Marcus Björk, Tom Hedberg – Daniel Mannberg, Linus Ölund, Adam Pettersson.

Extra svart: Alexander Ljungkrantz.

Vita tröjor:

Simon Bertilsson, Julius Bergman – Noel Gunler, Oula Palve, Oscar Eklind.

Kristofer Berglund, John Nyberg – Oskar Kvist, Tomi Sallinen, Nicklas Danielsson.

Extra vit: Oscar Birgersson.