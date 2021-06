Klassisk dräkt tog hem Snyggaste tröjan

Över 1000 röster kom in i den tävling som sporten på Gefle Dagblad/Arbetarbladet arrangerat under våren. De flesta fyllde i vårt formulär på sajten, men vi fick också in röster via mejl och flera fina vykort.

Klubbchefen Anders Eriksson myser när han som representant för föreningen får ta emot priset i tävlingen, en påse fotbollar avsedda för ungdomsverksamheten.

Och de unga spelarna i SIF:s flicklag födda 2011/2012 firar priset med att jonglera med bollarna och visa upp den vinnande tröjan.

Historien om "rödvästarna", Sandvikens IF:s tröjor, går över 80 år tillbaka. Innan dess hade föreningen spelat i olika färgkombinationer men föreningens Bertil Eriksson, Arsenalfantast, tröttnade på de i hans tycke bleka tröjorna och lade fram några olika förslag – och den nu klassiska röd-vita dräkten segrade.

Så från 1935 har SIF spelat med dessa tröjor.

– Det var inte alltid så lätt förut när det behövdes att klippa i tyger och sy ihop för att få rätta färgkombinationerna. Nu när det går att specialbeställa alla tröjor är det ju lite smidigare, säger Anders Eriksson.

Och nu när våra läsare sagt sitt finns ingen anledning för SIF att ändra en vinnande färgkombination.

Slutställning i tävlingen om snyggaste tröjan.

Sandvikens IF 177

Årsunda IF 137

Gefle IF 131

Torsåkers IF 101

Hagaströms SK 93

Åbyggeby FK 90

IK Huge 74

Hille IF 71

Brynäs IF/FK 53

Kungsgårdens SK 52

Hofors AIF 41

Högbo AIK 30

Totalt 1048 röster