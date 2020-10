Koidan premiärmålade och rött kort på Johansson – här är betyg och matchfakta

►Läs också: Bellander i otäck huvudskada – tvingas bäras ut på bår

Team TG–Sandvikens IF 0–5 (0–1)

Målen: 0–1 (30) Emil Bellander, ett fint inlägg från Thörn på högerkanten krävdes bara för att Bellander skulle ge Sandviken ledningen med en högklassig nick.

0–2 (61) Emil Bellander, efter ett inlägg från Jimmy Hansson nickade Bellander in sitt andra mål när bollen hittade in via stolpen.

0–3 (70) Slava Koidan, kunde slå in i en inläggsboll rakt upp i öppet nättak.

0–4 (76) Leo Englund, när Englund hamnade i friläge behövde han bara placera bollen vid bortre stoplen för att utöka Sandvikens ledning.

0–5 (90) Slava Koidan, skickade iväg en kanon utifrån och fick fira dubbelt.

Hörnor: 4–3 (2–1).

Varningar, TG: Philip Näslund (75), Kenneth mukisa (90+6) SIF: Niclas Håkansson (65), Jimmy Hansson (90), Marcus Hägg (90+6)

Utvisning: Herman Johansson (90+2)

Domare: Mohammadreza Faghani

Publik: 50 (Umeå Energi Arena)

Sandvikens IF (4–4–2)

Målvakt

Tobias Johansson 3

Försvar

Gustav Thörn 5

Olof Mård 5

Niclas Håkansson 4

Jimmy Hansson 4

Mittfält

Herman Johansson 3

Emil Engqvist 4

Yannick Mukunzi (78) 4

Naeem Mohammed (65) 3

Anfall

Emil Bellander (87) 5

Leo Englund (78) 4

Ersättare

Slava Koidan (65) 5

Marcus Hägg (78) –

Rasmus Lindgren (78) –

Christoffer Aspgren (87)

Spelade ej: Elias Lindgren (mv), Emil Molin, Melker Dahlqvist.

Snittbetyg: 4,08.

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.

SIF:s återstående program: Sön 1 nov: IFK Haninge (b), fre 6 nov: Sollentuna (b), sö 15 nov: Nyköping (h), lö 21 nov: Örebro Syrianska (h), sö 29 nov: Täby FK (b).