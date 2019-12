Kommunalrådet Magnus Jonsson, S, välkomnar det nya blocket i Ockelbo: "Nu blir skillnaderna tydliga"

Magnus Jonsson har varit kommunalråd i Ockelbo under de senaste mandatperioderna. Under onsdagen fick han se att KD, M och SD lagt fram en gemensam budget. När tidningen pratar med honom har han ännu inte satt sig in i budgeten.

– Men min spontana reaktion var "äntligen" när jag fick höra talas om samarbetet och den gemensamma budgeten. Jag välkomnar verkligen initiativet för nu blir det väldigt tydligt för Ockelboborna vari skillnaderna ligger mellan partierna. Vi som är i demokratibranschen tycker att det ska var väldigt tydligt vilka som är i majoritet och vilka som är i opposition och att det finns olika budgetförslag. Nu blir det jättetydligt.

Magnus Jonsson berättar att Socialdemokraterna bara har en valteknisk samverkan med Centerpartiet och att partierna aldrig går till val med en gemensam politisk plattform.

– Vi har inte en gemensam politik som den KD, M och SD går fram med nu.

Men kan det bli aktuellt med ett närmare samarbete nu med andra partier?

– Man kan spekulera kring det. Men det samarbete vi har i dag har fungerat bra. Vi har inte fört några diskussioner om ett utökat samarbete. Vi får se vad framtiden visar.

Vid presskonferensen med det nya blocket pratades om att S varit vid makten så många år att partiet blivit maktfullkomligt. Vad säger du om det?

– Det får stå för dem. Jag är kommunstyrelsens ordförande och vet hur jag är som ledare. Jag är en av få kommunstyrelsens ordförande i landet som släpper in alla när vi har beredningar. Alla politiska partier får första information om dagordningar och budgetar.

Betyder det nya blocket att ni behöver vara mer på tårna i framtiden?

– Vi är på tårna varje dag tycker jag. Sedan är det förstås lättare att vara i opposition. Man kan tänka lite friare när man inte har samma vardagsansvar som när man sitter i majoritet. Vi har gjort stora investeringar i kommunen. Vi har en budget i balans. Vi har haft positiva siffror i tolv år. Jag tycker att vi verkligen är på tårna redan nu.