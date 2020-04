Konstälskare behöver inte sitta hemma i påsk – här är den alternativa rundan i Gävle

Vi har alla fått tänka om gällande våra påskplaner i år. Inte minst Gästriklands alla konstnärer, som många av dem om påskarna brukar vara upptagna med att delta i någon av de påskkonstrundor som arrangeras eller som på egen hand väljer att öppna upp sina ateljéer.

Denna påsk har coronaviruset ställt in de stora konstrundorna i Gästrikland och Norduppland, men all konst är inte inställd. Arrangörer hittar nya vägar att nå ut och denna påsk kan också ge tillfälle att besöka konst som du annars inte upptäckt – som exempelvis nya offentliga verk.

Därför ger GD Kultur dig här chansen att sätta samman en egen konstrunda i Gävle påsken 2020. Ta dig runt hela den alternativa rundan eller välj och vraka bland tipsen.

Konstnärer som håller öppen ateljé

Även under påskar som inte coronaviruset sätter käppar i hjulet för, har konstnärer i Gästrikland öppnat sina ateljéer utan att ingå i de stora rundorna som Gästrik konst och Konst på väg. Mats Pettersson och Liselotte Fluhr är två konstnärer som tidigare har hållit öppet hus under påskhelgen och gör så även i år. Även om beslutet inte har varit lätt. Mats Pettersson har coronaanpassat besöken till sin ateljé, med möjlighet att veckan före påsk dessutom få en egen visning. Liselotte Fluhr har sin ateljé i trädgården där det är lätt att hålla social distans. Kanske är det fler konstnärer som håller öppet hus som GD inte känner till. Liselotte Fluhrs öppet hus hittar du i Sälgsjön (långfredag och påskdagen) och Mats Petterssons på Durovägen 42 i Hagaström (fredag-måndag).

Museer och gallerier

Gävle Konstgrafiker ställer ut på Galleri K (mer om den utställningen senare) och det är en utställning som du kan besöka både på plats under påskafton och påskdagen (även nästa vecka) eller digitalt. Särskilt riskgruppen över 70 år rekommenderas att stanna hemma framför skärmen och ta del av utställningen den vägen. Länsmuseet har ställt in programpunkter denna månad, men museet är öppet och det ger en ypperlig chans att se de permanenta utställningarna om du inte har tagit dig tid med det ännu sedan museet nyöppnade häromåret efter en omfattande renovering. Just nu visas dessutom en utställning om forntiden av elever från Kristallen årskurs tre på Gefle Montessoriskola (öppet eftermiddagar fredag-söndag).

Digitala visningar

Förutom Galleri K:s ovan nämnda utställning, finns det även andra aktörer i Gävles kulturliv som satsar på digitala visningar i påsk. Vi kan exempelvis tipsa om Kulturkioskens Facebook-sida, där verk ur Feministisk salong finns att se både som stillbilder och i rörligt format.

Fönstervisningar

Även riskgruppen behöver inte gå miste om de fönsterutställningar som finns i Gävle. Vi har redan berättat om Konstcentrums ”Under rådande omständigheter”, som visas i de stora fönstren på baksidan av Silvanum. Tänkt att kunna ses kvällstid av dem som promenerar förbi. Det är den danska konstnären Pia Rönicke som visar videoverk och objekt med anknytning till det gamla skogsmuseet i byggnaden, bland annat en fondmålning av skogen under de fyra årstiderna.

I Galleri Brynästorgets fönster kan man under påsken se ett ”ordtäcke”, skapat av asylsökande som arbetat i Kulturums textilgrupp. De har fått välja två ord i svenska språket som de tycker om, vilka har broderats eller screentryckts på en tygbit och sammanfogats till ett täcke med 28 rutor. Vilket betyder att Galleri Brynästorget ändå kan visa någonting, trots att utställningen med Mirco Tinacci blev inställd.

Offentlig konst

Vi har konsten omkring oss, hela tiden. Men hur ofta tar vi oss tid att stanna upp och ta in den? Varför inte en konstrunda i centrala Gävle eller Boulognerskogen för att upptäcka konsten som vi äger tillsammans. Stanna till minst en minut vid varje verk, skriv ned dina tankar om det eller diskutera om du har någon med dig på promenaden. För er som redan tagit er tid att se vad Gävle har att erbjuda i den offentliga konsten – det tillkommer ständigt nya verk. Flera av de som kommit till under senare år är svåra för allmänheten att få tillträde till, men vi kan exempelvis rekommendera konstnären Gunilla Klingbergs fina scen på Sörbyskolans skolgård. ”Spektakel” heter verket, inspirerat av Gävles gamla spektakelhus, tänkt för eleverna att kunna framträda på.

Fotnot: Denna runda är för Gävle, men Sandviken då? Där har Galleri Lars Palm satt samman en alternativ påskrunda. Kartan med konstupplevelser kommer från och med 10/4 att finnas att hämta vid entrén till Kungen eller utanför konsthallen i Kulturcentrum, eller att laddas ner från Backbeatbolagets hemsida.