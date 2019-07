Konstutflykt: Tallbo en pärla med dynamiska gallerirum

På en kulle omgivet av just tallar ligger konstnärshemmet Tallbo. Den luftiga verandan breder ut sig kring husets framsida – härifrån ser man ända till Kungsberget. På andra sidan Jädraån där träden speglar sig mot den mörka ytan. Huset tillhörde Gästrikemålaren Erik "Ecke" Hedberg (1868-1959) och drivs numera som ett kombinerat ateljémuseum och galleri. När sommarens tredje utställningsperiod inleds är det med verk av Ulla-Carin Lindström Ahlén, Åsa Langert, Carolina Thorell och Annelie Finne.

Ulla-Carin Lindström Ahléns akrylmålningar hänger i huvudbyggnaden. Målningarna går i en färgskala som kan återfinnas i den samtida heminredningen och motiven består av vad jag uppfattar som familjelivssituationer med barn och vuxna. Det är ett slags fundersam vila, ett outgrundligt blickande bort, som förmedlas. Men den stillsamma samvaron ges inte den tyngd den skulle kunna ha – kropparna känns stela och akrylfärgens yta skapar ett onödigt avstånd.

Galleri Uthusets väggar hör till Sandvikenkonstnären Åsa Langert, som bland annat ställt ut i New York. När vi besöker Tallbo under onsdagen har hennes verk inte kommit på plats, men gissningsvis kan vi vänta oss skarpa linjer och återhållna former.

En trång trappa upp håller Caroline Thorell till. Hon håller som bäst på att packa upp sina verk i galleriutrymmet Loftet. Än så länge står bilderna lutade mot väggarna, men de kommer snart att hängas upp:

– De är alldeles för ömtåliga för att ha ståendes på marken, säger hon.

Hon går från hörn till hörn i rummet vars sluttande tak ger en speciell känsla. Det är så att man vill sätta sig ner för att betrakta hennes torrnålstryck. Och gå nära – de flesta av verken är små till storleken – kanske för att matcha rummet – men ändå koncentrerat avskalade i sina sökande linjer.

– Var fasen har jag gjort av "Vingen"?

"Vingen" är en del av Tummelisasviten där monotypierna "Gången mellan Åkerråttan och Mullvadens hus där Tummelisa vårdar svalans vinge" och "Himmelshålet" samsas med en fågelvinge i brons. Och den återfinns som tur är. Den som besöker utställningen kommer också få ta del av en ljudslinga som spelas upp i rummet. Denna består bland annat av 1700-talskompositören Giovanni Battista Pergolesis "Stabat mater" - insjungen av två operasångerskor i Björksätra kyrka i Sandviken.

I Timmerstugan hänger Annelie Finnes färgsprängda akrylmålningar. Det är bilder som lätt övergår i kitsch – de urban-dekadenta caféscenerna är ett tydligt exempel. Mest intressanta är målningarna med dalainslag – som kvinnan sittandes i folkdräkt intill ett fönster. Läpparna är röda och uppblåsta, blicken tomt intensiv. Det ger ett lätt hysteriskt intryck där kontrasten mellan det moderna och det traditionella ges spelrum.

Tallbos många utställningslokaler ger goda förutsättningar för variation – det är roligt att gå mellan de olika rummen för att ta del av konsten. Den som besöker konstnärshemspärlan Tallbo kan med fördel även passa på att beskåda ateljémuseets samlingar där ett hundratal av Ecke Hedbergs konstverk ingår, och en hembakad fika i den vackra trädgården är inte så illa det heller.

Konstutflykt: Tallbo

Utställningsperiod 3, 20 juli-11 augusti

Ulla-Carin Lindström Ahlén, Åsa Langert, Carolina Thorell och Annelie Finne

Öppet lördagar och söndagar kl 13.00-17.00.