Körsång, Push-festival, Releasemingel - Det händer i dag 13 oktober 2019

GÄVLE

Arrangemang

Minnen från Toscana. Forsbacka kammarkör bjuder på sånger från resan till körfestivalen i Italien. Kl 18 Gamla katolska kyrkan, Norra Centralgatan 7. Frivilligt bidrag lämnas vid utgången.

PUSH Vildmarks(ljud)landskap. En ljudupplevelse i Rettigs Konstsalar. Museer är kanske traditionellt sett en plats för tillbakablick, något som blir särskilt tydligt i konstsamlingarna från 1800-talet på andra våningen. Det är något alldeles magiskt och rofyllt i att befinna sig i rum där väggarna täcks av tavlor med tjocka guldramar som når ända från golv till tak. Mitt i dessa storslagna målningar, med sina fantasifulla och otyglade naturskildringar, äger en elektronisk expedition rum. Med hjälp av den ambienta klangvärlden guidar Alpha Mound och Jimmy Koskinen publiken genom allt från snåriga buskage och vacklande stenrös, till episka vidder och förvridna omgivningar. Det blir ett once in a lifetime-ögonblick mitt i dåtiden, men som också kan ge lyssnaren en möjlighet att ta sats in i framtiden. PUSH festivalen arrangeras av Kulturföreningen PUSH med stöd från Kultur Gävleborg, Gävle kommun, Kulturrådet och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg, Lamour Records & Studio Lord. Kl 14–15 Länsmuseet Gävleborg – Fri entré!

”I tacksamhet och glädje”. Ett musikprogram med Carin Zetterberg, sång. Per Ahlman, orgel o piano. Heliga Trefaldighets kyrka kl 16:00 .

Gävle Big Band gör en konsert med Anki Albertsson kl 16 på Söders Källa. Anki är nog mest känd för publiken i Sverige för sin medverkan i ”Mama Mia The Party” på Tyrol i Stockholm. Hon satsar nu på en karriär inom jazzen.

Äventyrshuset Alborgen kl 10-16.

Utställning

Anders Thyr ställer ut digitalt måleri på Galleri Brynästorget. Utställningen, ’Musikimprov’, pågår tom. 20/10. Mån-fre 10-16, söndag 13-15. Guidad visning alltid kl 13.

Galleri K , Fotosynteser av konstnären Justin Skeidsvoll ”Inside out”. Utställningen pågår till 5/10 - 20/10. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Höstsalong - årets bästa utställning. För första gången på Gävle konstcentrum: Jurybedömd Höstsalong för länets konstnärer. Öppet tis-sön 12-16.

Bo Simeon Eriksson, retrospektiv utställning med grafik och emalj. Gävle Konstgrafiker, Tredje Tvärgatan 3, kl 12-16.

Ami Widahl ställer ut Träd och Skog, målningar på Little Art Cakery Norra Skeppsbron 3C Gävle. Öppet tis-fred 11-16, lö-sö 12-17.

Studiefrämjandets kamratcirklar i måleri har Konstutställning i Hemlingby 1-31 oktober. Mån-Fred 08-17.45, Lörd-Sönd 10-16.

”Stoltsverigefinne – en utställning för och med sverigefinska unga” visas på Kulturhuset Gävle. Utställningen är del av minoritetsveckan och finns att besöka dagligen på våning 2, kl 12.00-16.00 från 2 okt-13 okt. Utställningen är producerad av Sverigefinska ungdomsförbundet.

SANDVIKEN

Arrangemang

Underhållning av ”Lasses Blandning” – Lasse Anderssons enmansband med bred repertoar. Smedsgårdens Annex, Malmgatan, Sandviken kl 15.00.

Releasemingel för mobilappen KOF - Konstfiktion och fakta. Appen beskriver den regionala konstsamlingen, däribland ett 40-tal verk ur Sandviken kommunala samling av offentliga konst. Därefter föreläser sakkunnig Ola Gustafsson om hur Sandvikens kommun kan förvalta och utveckla sitt arbete med offentlig konst. Samarr: Konstens rum i Sandviken och Region Gävleborg. Entré: 100 kr, medlem & skolungdom - fri entré! Kl. 14.30, Teaterbruket, Kulturcentrum.

Utställning

Fotoutställning: Bright Hours - Karl Henrik Edlund. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-15.

Vardagsbilder. Ett fotoprojekt av Mediaprogrammet åk 3, Sandvikens Gymnasieskola. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum. Kl 11-15.

Konsthall 323 - besöker Galleri Lars Palm. Utställning om det mobila galleriet Konsthall 323, som inryms i en bil. Kl 12-14.

HOFORS

Arrangemang

Bio – Yesterday kl. 18:00. Pris: 100 kr. Åldersgräns: Barntillåten. Folkets Hus och Park Hofors.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Rio Bio Skutskär. En komikers uppväxt (Sv. txt) kl 19.

Utställning

Kl 11.00-17.00 Johan Thunberg visar Målningar från Hästskär, Harsudden, Utvalnäs. Skinnaråsen, Smedsäng, Toscana, Provence. Kort och affischer, i ateljen på Laxön Älvkarleby. Inbjuden till Mariestad i november, johanthunberg.se I Gästgalleriet; Kerstin Klockerman Målningar.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Gefle brinner. 5 oktober 2019 – 12 januari 2020. Den 10 juli 1869 stod Gävle i lågor. Under några dramatiska timmar förintades staden norr om Gavleån. I bilder och tidningsklipp berättar vi historien om katastrofen som förvandlade Gävles stadsbild för 150 år sedan. Vi lever. En ny tid är här. Åren är 1990–2010. Foton från den andra boken om Gävleregionens musikliv. Se artister som blev stora i Gävle, Sverige och världen. Boken är skriven av Peter Alzén och Anders Sundin. Drömmen om skolan. Om romers kamp för utbildning. 12 oktober – 5 december.Berättelser om ambulerande lägerskolor, diskriminering och fördomar men också om kamp, vilja och drömmen om kunskap.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Gävle sjukhus, gamla entrén. Doktor Landelius konstsamling. En utställning där verk ur Region Gävleborgs konstsamling möter texter skrivna av studenter från Bollnäs folkhögskola. Utställningen pågår fram till 3 november. Öppet alla dagar, ingång via huvudentrén.