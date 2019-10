Korsnäsjobbarens okända bisyssla – spelar i Gävles märkligaste band: "Hyllning till industriarbetare"

Alf Mikael "Lillis" Larsson och Peter "Hasten" Hast, båda födda 1967 och Lasse Huhtala, född 1973. Där har ni namnen på de tre män som utgör den hemliga Gävletrion Plasmingo. Embryot till gruppen bildades i Andersberg 1985 genom att Lasse och Peter är kusiner och Alf var klasskamrat med Peter. I Alfs föräldrars källare byggde de en portastudio där det skulle bli många inspelningar, varav de flesta finns bevarade, ända fram till 1995. Dessa inspelningar har aldrig givits ut, bara hamnat på ett och annat kassettband som stuckits i handen på kompisar. På den vägen blev faktiskt en Plasmingo-sång en hit i en studentkorridor med chalmerister i Göteborg på 90-talet.

Efter många års paus var det först 2017 som Plasmingo utkom med sin första fysiska skiva. Sedan har det totalt blivit fem album, vissa med enhetliga teman, andra med en salig blandning. Det skulle kunna gå att argumentera för att Plasmingo är världens spretigaste band. Men samtidigt finns det helt klart ett Plasmingo-sound och en stadig grund i nördkultur, dit vi kan räkna serietidningar, sci-fi, gamla dataspel och absurd humor.

För att förstå precis hur nördigt har vi kuriosan att namnet Plasmingo är taget från en flamingofigur som syntes i en livesänd webbshow vilken gjordes av den självlärda mikrochiptillverkaren Jeri Ellsworth. En amerikanska som är känd för att hon emulerade in gamla Commodore 64-spel från 80-talet i en joystick 2004 vilket blev något av en försäljningssuccé. Showen som hette The Fatman and Circuit Girl sände Ellsworth tillsammans med sin man George Sanger, en kultig kompositör inom tv- och dataspelsmusik (inte minst C64 och Nintendo 8-bitar). De två nördhjältarnas röster kan höras på Plasmingo-låtarna "Sex Object" respektive "No Hazard".

Alla i Plasmingo bor kvar i Gävle, där Alf Larsson jobbar "med data", som också Lasse Huhtala gjort innan. Peter Hast arbetar å sin sida på Billerud Korsnäs i Bomhus. En plats som har givit så mycket inspiration att Plasmingos första digitala släpp "The Smidolf Tribute", från 2014 gjordes som en hommage till en gammal arbetskamrat, Göran Smideborg. Därefter kom hela punkplattan "Sod off!" att handla om Korsnäsfabriken. Det är också den enda som finns på vinyl hittills. Smaka på låttitlar som "Rambo från Valbo" och "Bomhus Blues".

– Jag sa när jag tog skivan till jobbet att "tänk på att detta är en working class-skiva". En hyllning inte bara till korsnäsare utan industriarbetare världen över som sliter ihop till sitt levebröd, säger Peter Hast.

– Det är många bra texter på den som "Benny Boy" vilket handlar om en kille som blev psykolog sen. Han var ju jätteglad när han fick en låt om sig, precis som Smidolf, konstaterar Alf Larsson.

Något live kommer det dock aldrig att bli. Astma, scenskräck och totalt olika skiftgångar gör att Plasmingo bara träffas på riktigt några gånger om året. Det mesta av låtsnickrandet sker via Google Drive där de sänder skisser till varandra och bollar. Oftast är det Lasse Huhtala som gör det färdiga resultatet. Och på sistone är det även han som sjungit mest.

Mottagandet har varit rätt så obefintligt hittills för Plasmingo, trots den höga produktiviteten. Men på sistone har det nog ändå släppt litegrand. Minst fem gånger har deras låt "Bad Ass Bass" blivit spelad i P4 Gävleborg. De har även hörts med sin låt "Explorer Guy" i det amerikansk radioprogrammet Doctor Demento Show, som specialiserar sig på humormusik. Försäljningsmässigt har de hittills i princip sålt mer merchandise (kläder med mera) än skivor. Det har blivit mycket till att ge bort plattor och köpa merch själv via Spreadshirt där de har hundratals olika produkter till salu. Men vem vet, kanske är det bara fel tid för Plasmingo just nu. Framöver ska de släppa skivor med tema jul, rock, heavy metal, enbart svenskspråkiga spår, reggae och country. Nästa kommer 2020.

– Demos har vi så det räcker för minst tio skivor till, konstaterar Lasse Huhtala.

* Kolla in Plasmingos hemsida, hör dem på Spotify och följ på exempelvis Instagram.