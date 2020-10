Kraftig ökning av möss i år – så stoppar du en invasion: "Räcker med ett hål tjockt som en blyertspenna"

Så här på hösten när det blir kallare börjar mössen söka sig inomhus till varmare utrymmen. Och i år verkar det vara ovanligt gott om dem.

Gävlebon Jenny Karlsson hörde möss som sprang inuti taket och kontaktade Anticimex för att få hjälp. Några möss inne i själva bostaden har hon än så länge inte sett.

– Man hör hur det springer inne i taket på kvällarna, fast man har tv:n på så hörs de. Jag har sett musbajs i förrådet så jag tror de kommer den vägen.

Något som Marcus Härdin, skadedjurstekniker på Anticimex håller med om.

– De har sina gamla banor och stråk de brukar följa. Det kan låta som de är så här stora, säger han och visar med händerna, när de krafsar med sina klor.

Mössen behöver inte heller stora håligheter för att ta sig in. De har ett väldigt mjukt skelett och behöver i stort sett bara få in nosen så tar de sig in. En 5 millimeter i diameter är allt de behöver för att ta sig in

– Det räcker med ett hål tjockt som en blyertspenna ungefär, säger Marcus Härdin.

Han gör i ordning en slagfälla med två fällor som i en ask. I dem sätter han ett klarblått giftfritt lockmedel för möss.

– Den här har också en sensor som piper när en mus gått i fällan.

I förrådet placerar han fällan längs med väggen nära ett hörn.

– De rör sig mycket längs med golvlisterna för att få skydd. Så ett tips är att man inte har så många grejer på golvet eller mot väggen.

– Här kommer vi inte åt vinden, det är annars det optimalt att ta dem där.

Anticimex använder sig av ett särskilt åtgärdsprogram när mössen ska bekämpas.

– Vi har en åtgärdstrappa, först ger vi råd och tittar hur det ser ut och ger förbättringsförslag, som till exempel finns det växtlighet mot och på husväggen som mössen kan söka skydd under. Sedan sätter vi in slagfällor och i sista hand bekämpningsmedel. Slagfällor är effektivast tycker jag, säger Marcus Härdin.

– Fågelmatningen är vår värsta fiende, sju av tio vi kommer ut till matar fåglarna. Det är ju som ett dukat bord för mössen.

I förrådet lägger han också ut ytterligare en box med kontrollbete som inte har någon fälla utan som är till för att kolla åtgång och population. Där ser man mer hur många det kan röra sig om och om de vill smaka på betet.

Marcus Härdin trivs bra på sitt arbete.

– Jag trivs bra, det är ett varierande jobb. Nu har vi jättemycket jobb, nästan bara musjobb denna vecka.

– Den upplevelse jag har nu att det kan bli ett riktigt gnagar-år. Det vore bra med en köldknäpp nu.

Den upplevelsen bekräftas av statistiken.

– Vi har märkt en ökning med 30 procent i Gävleborg nu mot föregående år samma period. När vi summerar oktober kommer vi nog att ligga över det också som det ser ut i dagsläget, säger Anders Brandin konsument ansvarig på Anticimex region Södra Norrland.

Hemma hos Jenny Karlsson kommer Anticimex att göra återbesök om en vecka. Under tiden får hon och hennes familj kolla och tömma fällan.

Här är bästa tipsen för att stoppa mössen

Upphör med fågelmatningen.

Undvik tät växtlighet kring och på fasaden.

Håll efter fallfrukten

Hålla rent så som att inte ha grejer direkt på golvet eller mot väggen i förråd eller dylikt.

Man kan täta små hål med svinto och foammassa ( gummimassa) det gnisslar i deras tänder och de gillar de inte.