Kreativ konditor bygger bageri och butik på tomten

DEL 4/8

Spindelmannen, Frost eller en bara en vag idé om ett tema - kundernas önskemål om specialdesignade tårtor varierar. Sedan är det upp till Kattis Lindgrens fantasi, smaksinne och flinka fingrar att leverera. Allt görs från grunden hemma i köket: från marsipanen till fyllningar och figurer.

– Det gäller att ha öga för färg och form, vara fingerfärdig och ha tålamod förstås, säger Kattis som sedan ett drygt år tillbaka bor med familjen i huset där hon växte upp.

Det rymliga, vita trähuset ligger på en höjd i Åkerby i närheten av Wij Trädgårdar. Runt om gnistrar snötäckta åkrar i vintersolen. På andra sidan vägen strövar två rådjur över fälten i jakt på mat och nedanför huset har familjen skidat upp egna spår. I ett hörn av trädgården står barndomens väderbitna lekstuga – men inte så länge till. Snart ska den flyttas för att ge plats åt 30 kvadratmeter gårdsbutik och bageri med gott om plats för ätbart skapande. Det betyder inte bara att Kattis snart kan "gå till jobbet" utan också att hon får ändamålsenliga lokaler att baka och hålla kurser i. Det blir en lättnad på flera sätt. I dag står extra kylar och frysar både i familjens lilla kök och på andra platser i huset. Det handlar om strikta krav på livsmedelshygien. Matvaror och bakverk får inte förvaras eller behandlas på samma yta. En av köksbänkarna är reserverad för bakverk medan köksön används till smörgåstårtor och liknande. Köket måste städas noga innan hon kan sätta igång att jobba. Det innebär att hon oftast bakar antingen när barnen sover eller när de inte är hemma för att inte riskera att kontaminera produkterna. En stor utmaning har varit att få arbetsro under tio veckors sommarlov.

– Ibland står jag här och skriker: Gå inte in i köket!

Att ha husdjur under sådana omständigheter är så klart uteslutet. Men snart så, när jobbet flyttas ut till ett riktigt bageri öppnas nya möjligheter.

– Jag är uppväxt med djur och hela familjen längtar efter en hund. Största problemet är att enas om vilken ras. De andra vill ha en schäfer. Jag längtar efter en riktig myshund, som en golden retriever, säger Kattis som sadlade om till konditor efter att ha jobbat inom elbranschen med saker som kundservice och på mätavdelning under många år.

Under tiden fick hon barn och odlade sitt kreativa bakintresse på fritiden. Till slut började hon en tvåårig lärlingsutbildning på konditori Lido i Gävle.

– Det var jag och ett gäng gubbar, säger hon och skrattar.

Efter utbildningen blev det jobb under tre, fyra år på ett kondis i Hofors. Men drömmen om att starta eget låg alltid och puttrade. Tack vare stöd och peppning från företagande goda vänner bestämde hon sig för att ta klivet under den senaste föräldraledigheten. Ett tag jobbade hon sedan dubbelt, på dagarna åt Sandviken Energi och när barnen somnat körde hon igång med bakningen, ofta från nio på kvällen till ett på natten.

– Jag slet som ett djur i sex månader innan jag satsade fullt ut på företaget.

Specialiteten är figurtårtor och bröllopstårtor men hon gör även andra bakverk, praliner, smörgåstårtor och tänker sig utveckla cateringverksamheten ännu mer. I dag samarbetar hon bland annat med begravningsbyråer och ansvarar för cateringen. Hon håller kurser för barn- och vuxengrupper under olika teman som till exempel inför halloween. Andra kurser kan bestå av spritsteknik, hur man modellerar sockerpasta och andra tips och trix för tillverkning av snyggare bakverk.

Corona har påverkat även Kattis Tårtdesign. Men på det stora hela har verksamheten rullat på även om det har varit lugnt med kursverksamheten. Kunderna har kalas, dop och bröllop även i pandemitider även om det är i betydligt mindre skala än vad många hade planerat för från början.

– Det har gått över förväntan. Vissa veckor har jag varit fullbokad.

Till sommaren ska bageriet stå klart. Det är i alla fall planen.

– Underbart att få en egen arbetsplats och komma ut från huset, säger Kattis som är glad ändå över att ha kunnat jobba hemma under pandemin.

Ett tag övervägde hon att skaffa en lokal framme i byn. Nu slapp hon sitta med fasta kostnader under osäkra omständigheter. Framtiden känns spännande med eget bageri, butik och kundmottagning där kunder kan provsmaka olika tårtfyllningar inför bröllop och fest. Och när coronan släpper greppet kommer det att finnas ett uppdämt behov hos alla som ställde in festligheter under året som gick.

– Och jag längtar efter att få dra igång kursverksamheten igen. Jag är social, gillar att lära ut och se glädjen hos deltagarna när de skapar, säger Kattis.

Kattis Lindgren

Gör: Driver Kattis Tårtdesign. Öppnar bageri och gårdsbutik till sommaren.

Ålder: 39 år.

Bor: I Ockelbo

Familj: Maken Alex samt barnen Alexander, tolv år, Joline, elva år, Oscar, sju år, och Madeleine, tre år.

Intressen: Styrketränar, springer, rider och åker skidor. Sjunger i kör, spelar gitarr och piano.

Kattis på Instagram: kattis_tartdesign. Facebook: Kattis tårtdesign.