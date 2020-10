Krischefen på Gävlebesök – så säger han om coronahanteringen: "Hade kunnat fungera bättre"

Tidningen berättade för ungefär ett år sedan att Gävle kommun i början av 2020 skulle utsättas för ett fiktivt hot från främmande makt, exempelvis att el- eller livsmedelsförsörjningen slogs ut. Detta som en del av den största svenska totalförsvarsövningen sedan 1987.

Men Gävle hann aldrig utsättas för övningen, bara förberedelser. Istället slog coronapandemin i mars till med full styrka och kommunen fick testa sin krisberedskap i skarpt läge.

– Pandemin blev en dramatisk påminnelse om hur många skepnader en kris kan komma i, säger kommunalrådet Åsa Wiklund Lång, S, som på tisdagen träffade Dan Eliasson tillsammans med Gävles kommundirektör Göran Arnell.

Dan Eliasson var i Gävle för att prata om det svenska totalförsvaret och coronapandemins effekter för kommunerna.

– Alla kommuner säger till mig att de förberedelser man gjort inför totalförsvarsövningen faktiskt haft ganska stor betydelse för att hantera pandemin, säger han.

Han upplever att kommunerna i viss mån agerade snabbare än staten och nämner att Gävle exempelvis införde besöksförbud på äldreboenden innan det blev ett nationellt sådant krav. Men alla hade kunnat göra mer, tror han.

– Den första informationen vi fick var kring årsskiftet om att det fanns någonting i Wuhan. Sedan första veckan i mars stormade det in i Sverige och luften gick ur all verksamhet. Under den tiden är jag helt övertygad om att vi kunde ha vidtagit fler åtgärder för att förbereda oss, säger han.

Vad då till exempel?

– Vi hade inte skyddsutrustning, respiratorer, regler för äldreboenden. Vi var inte tillräckligt snabba. Vi underskattade smittans betydelse, säger Dan Eliasson.

Genom att åka runt i Sveriges kommuner vill han bilda sig en uppfattning om hur beredskapen ser ut när smittspridningen nu ökar igen.

– Det är inget husförhör utan bara för att förstå hur vi från statens sida kan vara mer stöttande, hjälpande och förstående i förhållande till kommunerna, säger han.

Kommunerna har fått ta ett oerhört stort ansvar, tycker Åsa Wiklund Lång.

– Det är en smärtsam lärdom att vi har haft ett jobb att göra som skulle ha gjorts tidigare, säger hon.