Kristian Ekenberg: Gnällspikarna gör mig positivt inställd till Gävle-satsningen

Nog för att det kan vara sömnigt i hängmattan även en vanlig sommar, men har inte sommarveckorna varit extra nyhetsfattiga i Gästrikland denna sommar? Det är som om ett vakuum har lämnats av coronapandemin, som även den tycks ha gått ner på sparlåga i sommar efter vårens dramatiska rubriker.

När jag kom tillbaka från semestern i fjol skrev jag en krönika om hur det kliat i fingrarna under ledigheten att ge sig in i aktuella debatter, i år har det varit betydligt lättare att luta sig tillbaka och låta världen ha sin gång.

Några nyheter har emellertid fångat mitt intresse, så här följer fem reflektioner från sommarens lokala nyhetsflöde.

1

När ett nytt kulturhus med bibliotek nu ska byggas, får vi som besöker Stadsbiblioteket åtminstone någon gång per vecka ställa in oss på ett par år då servicen inte är vad man är van vid.

Jag hade fruktat att ett provisoriskt bibliotek skulle stuvas undan i något undanskymt hörn av staden, så att det tillfälliga biblioteket nu tar plats i självaste Gevaliapalatset får definitivt ses som en positiv nyhet.

De som föredrar en mer klassisk arkitektur, och som drömt om ett nytt bibliotek som mer påminner om ett sekelskiftespalats än om en glaskub, får passa på att njuta nu av biblioteksbesöken i Gevaliapalatset. För att ett stenpalats ska ta plats vid Slottstorget får ses som en högoddsare. ”Transparens” är ledordet för det nya bygget.

Låt också byggperioden bli en tid att uppvärdera närbiblioteken, med fler evenemang och författarbesök spridda i Gävles stadsdelar.

2

Att ingen blev nöjd med urvalet till Gävles Walk of fame förvånade knappast. För få kvinnor, menade vissa röster. För många ytliga kändisar som flyttat härifrån, menade andra. Alla hade sitt favoritnamn som ratats eller aldrig ens varit påtänkt.

Grundproblemet med idén, som jag skrev om i en kommentar i våras, är utformningen. Med bara 17 namn är det som upplagt för att ingen ska bli nöjd. Vi har inte 17 superkändisar med en självskriven plats, men vi har hundratals tänkbara namn om vi ska ta tillvara på det som utmärker kändisskapet i mindre städer – att det krävs så lite för att bli ett bekant ansikte. Det är en av de charmiga aspekterna med att bo i en kommun med 100 000 invånare och inte i en metropol med 10 miljoner främlingar. En fotbollstränare för ungdomslag kan vara lika bekant för allmänheten som en rikskänd skådespelare kan vara.

Nej, en Walk of fame som mer påminner om de svarta skyltar med kulturhistorisk information som finns runt om i Gävle hade varit en bättre lösning som hade kunnat rymma fler som vi tagit till våra hjärtan. Från tv-kändisar till folkkära original.

Alla sura röster som klagat på kostnader för Walk of fame retar dock min konträra nerv och gör mig positivt inställd till satsningen.

3

Folkteatern har fått en ny konstnärlig ledare i Gro Oskarson Kindstrand och på Konstcentrum annonseras det efter en intendent. Båda får det svåra uppdraget att förena det lokala perspektivet med en större utblick som syresätter även livet i provinsen.

Att Folkteatern nu, efter att ha testat ett tredelat konstnärligt ledarskap under fem år, har rekryterat internt tror jag är klokt. Gro Oskarson Kindstrand har inte bara en förankring på Folkteatern utan även i Gävleborg. Coronakrisen, som fört in scenkonsten i en påtvingad digitalisering, har förstärkt behovet av att lokala kulturinstitutioner kan försvara sin plats. Som Folkteatern redan gör, när varje ny satsning sätts i relation till vilken relevans den har för människorna som bor just i Gävleborg.

En generisk scenkonst, utprånglad via fiberkabel från huvudstaden till övriga Sverige, måste med alla medel undvikas.

4

Jag trodde att Bengt Oleruds förslag om att stänga av Södra strandgatan permanent vid Rådhuset, som publicerades i en debattartikel på kultursidan, skulle reta upp stadens bilister och ge material till sommarens insändarsidor. Men icke! Ett spännande förslag, hur som helst, men att ge en mer värdig avslutning i söder åt Rådhusesplanaden måste nog också ta i beaktan vad som händer på andra sidan Gavleån. Det nya kulturhuset kan ses som en smygstart på den omvandling som på sikt är nödvändig för denna trötta del av centrala Gävle, som bara får kärlek några vinterveckor (eller i värsta fall dagar) när vi samlas för att spana in årets julbock.

5

Avslutningsvis några rader om GD Kulturs artikelserie ”Bilderna av Gefle”, som retat upp vissa. Låt oss ha vår nostalgi i fred! Reaktionerna kanske kan ses som en illustration till hur svårt vår samtid har för allt som inte är svartvitt. Antingen ska man vara helt för eller helt emot, nyanser är ett obekant begrepp. Om det inte framgick var syftet med artikelserien att spegla både positiva och negativa aspekter med den populära bildnostalgin. Som de flesta intressanta fenomen har. I grunden ska dock de eldsjälar som håller det lokalhistoriska intresset vid liv ha en eloge för det arbete som de lägger ner. Till största del var det de positiva sidorna som fördes fram, anser jag, men kanske är det mänskligt att inte höra berömmet utan bara ta åt sig av kritiken.