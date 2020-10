Kristian Ekenberg: Har jag Gävles mest coronasäkra arbetsplats?

Då syftar jag inte på tidningshuset på Brynäs, där vi, liksom på allt för många arbetsplatser, försöker upprätthålla social distans men ändå ibland trängs för många i små mötesrum eller i ett illa planerat lunchrum. Nej, mina arbetsplatser är utspridda över Gävle, och i detta fall syftar jag på Gävle Teaters balkong. Vi var två personer som satt på den.

Jag nämner detta för att ge lite perspektiv till debatten kring öppningen av kulturlivet. I veckan väntas regeringen ge besked om huruvida 500 personer kan släppas in i våra arenor och kulturhus, förutsatt att arrangören kan se till att det görs under coronasäkra former.

I våras, när pandemipaniken slog till, var det förståeligt att det inte gick att vänta på att varje arrangör skulle skicka in en handlingsplan, utan en grovhuggen publiksiffra var nödvändig att snabbt få till. De flesta kulturaktörer coronasäkrade mer än så och stängde ner verksamheten helt.

Nu har mer än ett halvår gått och tid har funnits att skapa dessa planer för hur kulturscenerna ska kunna öppna igen. Det finns inte längre någon rimlighet i att salonger för 100 personer ska ha samma regler som salonger som tar in 1 000 personer. Nu bör varje arrangör själv få visa hur en coronasäker verksamhet ska kunna genomföras.

Hur har kulturlivet klarat av det hittills? Utmärkt. Jag har inte känt mig utsatt under någon av de föreställningar som jag har varit på. Definitivt inte så utsatt som vi alla är när vi tvingas in och trängas på de stora matbutikerna. (Jag är inte den under pandemin som har skrikit efter fler restriktioner, med undantag för att jag ser det som helt orimligt att dagligvaruhandeln – som dessutom gjorde rekordvinster – inte tvingades till att inför kundvärdar som kunde ingripa då det löfvenska folkvettet saknades).

Ta helgens Gävle-premiär på Folkteatern av “Perplex” som exempel. Redan i dörren möts vi av personal som förklarar säkerhetsarrangemangen, handsprit finns i överflöd, alla har numrerade stolar som är väl utspridda i lokalen och efter föreställningen följer vi publikvärdens uppmaningar om hur salongen ska tömmas.

Hur många av de debattörer som anser att det är bäst att kulturlivet håller stängt på obestämd tid har ens bemödat sig om att själva se hur arrangörerna hanterar coronasäkerheten?

Dagens Nyheters kulturskribent Johan Hilton nämner inte den egna tidningens ledarredaktion explicit i sin krönika, men det finns i undertexten, när han skriver om den torftiga nivån på denna debatt:

“De senaste veckornas debatt om maxgränsen för folksamlingar har varit fördummande. Det är en diskussion som stirrat sig blind på siffror, men som knappt sagt någonting väsentligt alls om säkerheten i sig.”

Även om åtminstone det offentligt finansierade kulturlivet har börjat slå upp portarna igen är det ett slags surrogatkultur vi möts av. Scenkonsten behöver sin publik för att komma till liv. De 50 i publiken får göra sitt bästa för att åtminstone försöka applådera som 100, men den sedvanliga feststämningen som följer med en premiär saknas.

Låt oss hoppas att tiden för rigida regler nu ännu mer ska övergå till en svensk modell av eget ansvar – även för kulturlivet.