Kristian Ekenberg: Hylla de som stannat kvar när Gävle får en Walk of fame

Everybody dies famous in a small town, sjunger Miranda Lambert i en låt som jag tycker om.

Nu är Gävle inte någon riktig småstad, definitivt inte av den sort som Miranda Lambert sjunger om i den amerikanska södern, där man kan bli lokalkändis genom att vara hejaklacksledare för high school-laget i amerikansk fotboll. Det är en stad i en liten skala som utmålas lika mycket trygg som kvävande, men i huvudsak framställs det ändå som någonting fint att ingen dör som en främling i en liten stad.

Gävle ska få en Walk of fame på Drottninggatan, efter ett medborgarförslag. 17 lokala celebriteter ska lyftas fram på det som ska bli Gävles paradgata. De 17 utvalda ska formas som två meter höga och 60 centimeter breda silhuetter som förbipasserande ska kunna spegla sig i. Allmänheten får nu nominera kandidater.

Man kan redan nu tänka sig vilka kända personer som Gävleborna ska få spegla sig i. Och det vore konstigt om sådana som Rolf Lassgård eller Thomas Di Leva inte tar en plats i en sådan Walk of fame.

Men endast 17 utvalda berömdheter gör att jag inte tror att en Walk of fame kommer att kunna ta fasta på det som skiljer Gävle från Stockholm och andra större städer. Att det i mindre städer krävs betydligt mycket mindre för att bli en lokalkändis, och att det är just denna aspekt som gör att det finns en attraktion med att leva i en små- eller mellanstor stad.

En jämförelse med Walk of fame kan vara den fotoutställning som visades häromåret, ”100 Gävlebor”. I den lyftes 100 Gävlebor fram, både kända och mindre kända ansikten. Med ett så stort urval fanns också utrymme för det som jag är ute efter: Att definitionen av lokalkändis på en mindre plats är så vid att de som kan rymmas i den är så många fler.

Tyvärr kom ”100 Gävlebor” i efterhand att förknippas med den mycket märkliga ”debatt” (ordet kan också ersättas med ”nätgläfsande”) som uppstod efter att dessa utvalda Gävlebor visats på en skärm vid infarten till kommunen och en av de Gävlebor som valts ut bar slöja på bilden.

Gissningsvis kommer de flesta nomineringar att gå till människor som är verksamma inom kultur- och nöjesområdet och en och annan Brynäs-profil, och med bara en handfull utvalda stjärnor är det naturligt, men en mer fullödig lista med människor som satt sin prägel på Gävle skulle inkludera så många fler.

Nu har jag ingen illusion om att en enkel kulturredaktör ska få kommunen att ändra sina planer, men se detta som en vädjan till er Gävlebor som funderar på att skicka in en nominering.

Man kan tänka sig ungdomsledare, lokalhistoriker, företagsprofiler, arkitekter som ritat stadens märkesbyggnader, eldsjälar inom föreningslivet, populära lärare, krögare … ja, till och med stadens original. För vem satte sin prägel på Gävle under många år lika karaktäristiskt som Mårtsbo-Slim? Båda stadens dagstidningar har frågat människor på gatan om vilka de vill se på en Walk of fame, och Gävlebon Harriet Österblom ger just ett sådant svar som jag är ute efter: den allvetande bibliotekarien Anna-Lisa "Storveta" Hillbom.

Själva formen med en Walk of fame inbjuder dock till lite mer glittriga kandidater. Jag hade hellre sett ett slags utveckling av de svarta skyltar om kulturhistoriskt intressanta platser (som blev en bok i fjol) som finns runt om i Gävle. En ständigt expanderande samling som utgår från Drottninggatan med olika profiler från alla tänkbara sammanhang som har satt lite mer färg på Gävle.

