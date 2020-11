Kristian Ekenberg: Vilken är Gävles motsvarighet till Ryckepungsvägen?

Nog är det svårt att inte fnissa till åt namnet Ryckepungsvägen i industriområdet Ingarvet i Falun. Med risk för att låta som en omogen tonårskille. Hela Sverige skrattade åt namnet för några år sedan när Aftonbladet genomförde en omröstning om Sveriges roligaste gatunamn.

Nu är namnet inte fullt lika skojigt som den omogna killen som fnissar tror. Namnet härstammar från den tullstation och krog som tidigare har funnits på platsen. Där fick man rycka i penningpungen, som drottning Kristina lär ha konstaterat, vilket gav gatan dess namn senare.

När jag häromveckan läste tidningens jubilarporträtt av Gävlebon Annette Torensjö, expert på att namnge gator och platser, blev jag inspirerad att plocka fram Jan Sterners “Gatunamn och Gävlehistoria”, som var årsbok från Gästriklands kulturhistoriska förening 1997.

Namngivandet av gator och platser är ett allvarligt ämne, så jag känner mig skamset lite som den fnissande tonårskillen när jag bläddrar i den efter något som skulle kunna vara vår motsvarighet till Ryckepungsvägen. Någon sådan hittar jag inte, förstås. Ryckepungsvägen saknar konkurrens.

Namn på platser är också ett allvarligt ämne på så sätt att människor kan ha starka känslor kring det, vilket Annette Torensjö vittnade om i intervjun. I våras blossade det upp en debatt om att riva statyer resta till minne av människor som inte längre lever upp till tidens ideal, och det är lätt att föreställa sig samma krav på att väletablerade gatunamn ska bytas ut mot mindre provocerande alternativ. Att byta ut en skylt med ett gatunamn är dock inte lika bildmässigt tacksamt som att välta omkull en staty.

Ett udda orts- eller gatunamn kan nog till och med dra ner huspriserna. En och annan har försökt att ändra på ett pinsamt namn. Som befolkningen i uppländska Fjuckby, ett namn som för övrigt har inspirerat Gävle-tecknarna Berglins till en boktitel.

För den som vill fördjupa sig i platsens historia är gatunamn en bra ingång till de lokalhistoriska arkiven. Kanske är man nyinflyttad till en stad och vill borra djupare där man väl har slagit ner sina bopålar, eller så har man bott på samma ställe i hela sitt liv och inser att man inte vet någonting alls om omgivningarna. Men det kan vara svårt att veta var man ska börja och bibliotekets lokalhistoriska hylla kan te sig avskräckande lång. Då kan gatunamnen fungera som en lokalhistorisk motsvarighet till musikens blockflöjt.

Läsningen av “Gatunamn och Gävlehistoria” bekräftar något som Annette Torensjö tar upp i artikeln – namngivandet har varit en tämligen gubbig historia. Även om jag inte hittar någon som kan konkurrera med Ryckepungsvägen, finns det ändå några intressanta namn att uppmärksamma, tyvärr i huvudsak gatunamn som inte längre är i bruk. Eller vad sägs om Mästermans tä, som gick från bödelns hus – Skarprättargården – vid Islandsskolan mot Södra skeppsbron? Ungkarlsgränd, som låg vid ett kaffehus där en vacker fransyska höll till och lockade män med förhoppningar? Och hur roligt skulle det vara att uppge sin adress och säga att “jag bor på Kattrumpan i Gävle”?

Med ett udda namn kanske man åtminstone kan ha en chans att vara unik i Sverige.

Till slut måste jag bläddra fram i boken för att se vad Jan Sterner skriver om det märkliga namn som gatan där jag själv bor har fått: Myggdansvägen i Olsbacka. Så mycket finns det inte att säga, förutom att namnen i grannskapet har inspirerats av “militärer, små däggdjur och folktro”. “Myggdans ger inte lika angenäma associationer som Älvdansvägen”, skriver Sterner om en av granngatorna som har fått ett lite mer poetiskt namn.

Med ett udda namn kanske man åtminstone kan ha en chans att vara unik i Sverige. Det var en väl optimistisk förhoppning, visade det sig. När vi var i Dalarna nyligen slog vi på hemvägen in Myggdansvägen i GPS:en, men märkte snart att vi verkade åka helt galet. Till slut måste vi stanna och undersöka saken. Det visade sig att vi helt korrekt var på väg till Myggdansvägen – men i Skövde.

Det råkar ingen som ska till Ryckepungsvägen ut för.

***

Till sist:

Bockinvigningen må vara hur digital som helst, jag kommer ändå att ta mig ner till Slottstorget under helgen för att se bocken live. En annan av Gävles juldekorationer som har tagit sig in i mina krönikor under senare år är svanparen i Gavleån, som simmade in i ån redan under höstarna.

I fjol spolades de bort, men det utlovades/hotades med att de skulle återvända. Kanske är det jag som har varit dålig att leta på andra platser, men några svanar har jag inte sett till.

Det är lite som när ett irritationsmoment på jobbet plötsligt försvinner. Någonting som kan fylla ut kafferasterna med gnäll och suckar i samförstånd. När det väl är borta blir det lite tomt. Vad ska jag nu göra av alla de spydigheter om svanarna som fortfarande finns kvar på lagret?