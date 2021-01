Kristian Ekenberg: Visst ska Lassgård ha en Guldbagge på måndag!

Oavsett skickligheten i övriga rolltolkningar i 2020 års svenska filmer, oavsett hur välförtjänt den ena eller andra är av ett pris, finns det ytterligare ett skäl att ge Rolf Lassgård en Guldbagge för bästa manliga huvudroll i “Min pappa Marianne” när galan går av stapeln på måndag.

En Guldbagge till Rolf Lassgård skulle samtidigt vara en markering för att skådespelarkonsten står över det politiska slagfältet.

Jag var tvungen att dubbelkolla om galan fortfarande delar ut priser till bästa manliga och kvinnliga huvudroll, för även om jag egentligen visste att så var fallet, kändes det så föråldrat att jag ville försäkra mig om det.

Kritik har riktats mot att en heterosexuell man spelar en transsexuell person. Att över huvud taget dela upp priserna efter kön förstärker bara en sådan kritik. I idrott kan jag förstå att, säg, kvinnliga skidåkare måste få konkurrera på andra villkor än manliga, men vilka sådana skäl finns det egentligen inom skådespeleriet?

Som uppdelningen är nu skulle Rolf Lassgård kunna nomineras i båda klasserna. Han är lika trovärdig som Lasse som Marianne.

“Min pappa Marianne” är en film som har sina brister, men risken att sjunka är minimal när det är Rolf Lassgård som står vid rodret, som med hela sin yrkesskicklighet förmår att levandegöra den manliga prästens längtan efter att få leva ut som Marianne.

Jag har pratat under året med transsexuella personer som har kritiserat valet att ge rollen till en heterosexuell man, och jag har stor respekt för dessa känslor sett till hur minoriteter har diskriminerats och fortsätter att diskrimineras i kulturvärlden liksom i samhället i stort, men det är en kamp som bör ha ett annat mål.

Målet borde vara att kön och sexuell identitet skulle vara irrelevant i rollbesättningen, inte att sådant som kön, hudfärg och sexuell identitet ska spela en ännu större roll än tidigare.

Hoppfulla tecken finns emellertid på att popkulturen, trots högljudda exempel på motsatsen, börjar komma ikapp scenkonsten.

Här ligger, upplever jag, film och tv efter scenkonsten, där en skådespelares kön eller utseende är någonting som man inte gör så stor sak av. Till viss del kan det handla om att scenkonsten ligger kulturellt före popkulturen, men det finns också rent praktiska frågor som gör att scenkonsten av nödvändighet har fått vara mer flexibel. En teater med en fast ensemble måste tänja på gränser om alla roller ska kunna besättas. Sedan är det också så att scenkonstpubliken är mer villig – och, inte minst, kapabel! – att låta fantasin få större spelrum och inte haka upp sig på sådant som stör illusionen.

Förresten har jag aldrig hört någon i en teaterpublik gnälla över spoilers. På tal om att vara en mogen publik.

Nomineringen till Rolf Lassgård, eller att Uje Brandelius från Gävle också är nominerad i samma kategori, är inte de enda skälen att känna det lokalpatriotiska hjärtat klappa framför skärmen.

Vilken succé Amanda Jansson från Gävle gör i SVT:s nya polisserie “Tunna blå linjen”! Redan 2009 såg jag henne spela med sina klasskompisar på Vasaskolan i “Jungelboken”. Redan då kunde man se att hon hade en begåvning utöver det vanliga. Till de kritiker som nu hyllar detta nya stjärnskott muttrar jag mycket självbelåtet: “Det där såg jag redan för tolv år sedan …”

***

Till sist:

Dramatikern och kulturskribenten Stina Oscarson ser till att Högskolan i Gävle också får skämmas i rikspressen och inte bara i lokaltidningarna.

I sin krönika i Svenska Dagbladet om året som gått skrev hon: “Apropå intellektuell lockdown. Ett sådant där litet beslut som under året har gått under radarn är att man lägger ner Dagermanavdelningen på biblioteket vid Högskolan i Gävle. En ansenlig samling som byggts upp av eldsjälar under mer än ett decennium. Ett rum som gjort biblioteket till just ett bibliotek. Givit det dess själ, skulle man kunna säga. Men så plötsligt skulle allt bort."

Nu har jag inte några illusioner om att ens en skammande åthutning i Svenska Dagbladet kan få HiG att ändra sig. Kanske är de så nedsänkta i “intellektuell lockdown” att inte kultursidornas debatt ens når fram.