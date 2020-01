Kritiserades för sina utspel i Brynäs – nu svarar omtvistade sportchefen: "Det skulle man inte sagt"

Samtalet kommer från Hockeypuls podcast #32, som finns där poddar finns (Spotify, Acast, iTunes etc). Nya avsnitt varje måndag.

SM-silvret 2017 blev toppen av en Brynäskarriär som kantades av framgångar och misslyckanden.

Stefan Bengtzén blev en vattendelare i Gävle. Minst sagt.

Från starten 2014 till hösten fyra år senare då han fick sparken.

– Jag hade ett uppdrag att förändra lite. Jag kom in utifrån och de hade kört mycket Brynäs-way. Jag kom in och försökte sätta en prägel, och det tyckte jag vara fräscht av Brynäs att ge mig det uppdraget, och det var ju en ynnest när jag kom in. Jag hade bra år i Gävle och Brynäs och jag är stolt över att jag kan gå rakryggad ifrån det.

Men innan du klev in i den tjänsten, var det lite så att du ville röra om i grytan?

– Ja, delvis var uppdraget det faktiskt, från de som jag träffade och de som anställde mig (Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör, Jan-Erik Silfverberg, ordförande). Det var att utmana och förändra. Så det hade jag i mitt uppdrag och jag tror att jag blev vald för att de visste att jag var en relativt trygg och stark herre som satt på de kunskaperna att jag skulle kunna göra det. Det var många som sa till mig; ”Vad ska du göra i Brynäs?”.

Vad tänker du när du i dag ser att Molin, Dackell och Sundlöv är tillbaka i Brynäs?

– Det är upp till föreningen om de tycker att de vill hitta det igen. Det var annat ljud i skällan när jag kom. Men då var det en annan ledning, det var andra människor som anställde mig. Under min tid i Gävle tyckte jag det var lite olyckligt för jag fick byta klubbdirektör tre gånger på fyra och ett halvt år, det var väl inte helt optimalt. Det blev så av olika anledningar, Johan Stark var inne där ett tag men fick ett bra jobb på basketförbundet där han kom ifrån och det var väl en ynnest för honom att bli högste chef i basketen.

Bengtzén anlände till Gävle efter uppdrag i både BIK Karlskoga och Karlskrona.

Under åren som sportchef för Brynäs fick han klä skott för flera uppmärksammade intervjuer, där han uttalade sig om Micke Sundlövs lagbygge, "Bofors-andan" i Brynäs och varför ikonen Johan Holmqvist inte var SHL-duglig.

När Bengtzén får frågan i Hockeypuls podcast om ett vägval inom hockeyn han ångrar tar han upp alla "bloopers" under Gävletiden.

- Jag tycker att jag fått chansen successivt att ta mig uppåt. Jag vet inte om jag direkt... ska man ångra saker? Jag ser det snarare som att vad häftigt vad mycket jag fått vara med om, säger han och fortsätter:

– Det är mer några "bloopers" som jag kan ångra, men inte mina val i min yrkesroll. Det är mer när man kommer till Gävle och är lite rapp i käften och säger Bofors. Det skulle man kanske inte sagt. Det är petitesser i sammanhanget, men jag känner inte att jag ångrar något val.

Du pratade om en ”Bofors-anda”, det störde sig många i Brynäs-kretsarna på?

– Ja, då kan man alltid fundera över sina ordval: ”Varför sa jag så då?”, men i grunden menar jag ju det. Det slog fel då, men tydligen förstod folk vad jag menade. Men det var det där att jag sa ”Bofors-anda” som slog ner.

Du sa också under ditt första år i Brynäs att Micke Sundlövs bygge var felbyggt. Det blev rabalder och rubriker när du kritiserade honom. Vad tycker du om det citatet i dag?

– Det var ingen konstigt alls, jag svarade på en fråga: "Hade du byggt laget som det är byggt nu?". Nej, det hade jag inte gjort, jag hade byggt det på mitt sätt såklart. Men Micke gjorde det på sitt sätt, det är väl inget konstigt, vi är två olika sportchefer. Det var det jag svarade på frågan. Jag hade svarat på samma sätt i dag. Jag är ärlig.

Det var ingen personlig kritik mot Sundlöv? För det var så det tolkades.

- Nej! Det var långt ifrån så, men det var så mycket om det där. Man ändrade innehållet i media från vad jag sa. Jag svarade på frågan om jag byggt laget annorlunda och jag svarade ja.

Vad menar du med innehållet i media, att det målades upp på ett annat vis än vad du sa?

– Ja, det drogs ju på. Det handlade väl i grunden om att Micke hade varit där länge. Det var absolut inget mot Sundlöv, men det blev som att det var jag mot honom.

Har det funnits någon intrig mellan er efter det där?

- Nej, absolut inte.

Har ni någon relation i dag?

- Vi är sportchefer på varsitt håll och pratar med största respekt om och med varandra.

Våren 2018 sa du att Johan Holmqvist inte håller SHL-nivå och att han inte är ett namn för Brynäs. Ångrar du något där?

- Om jag säger att han var inte aktuell för oss i klubben då... för det var han ju inte. Jag tyckte inte att det var det vi skulle satsa på.

Kunde du inte uttryck dig annorlunda?

– Det kan man alltid fundera över. Jag sa det när vi åkte hem där på kvällen från Timrå, jag och Sjödda: "Nu blir det säkert något". Man kommer på sedan att nu var jag lite snabb. Det var bara över ett bord sådär jag fick frågan.

Du fick den magkänslan direkt alltså... men hade du inte svarat på det viset hade du kanske inte varit Stefan Bengtzén?

- Jag kommer ju in på det. Det är delvis jag, men ibland kan man tänka efter lite före, men samtidigt... Jag tänker på det jag sa om Sundlövs bygge. Det är inget konstigt svar, det jag säger. Att ta hänsyn till folks status längre tillbaka. Vi lever ju i nuet. Hur ska man...

Det kanske kan vara ett sätt att skydda sig själv. Att vara frispråkig, kan inte det vara dumt för din egen skull? Det skapar en bild av dig själv i supporterläger, sponsorer och hos andra: "Stefan Bengtzén, han är vild, galen och bara kör".

– Så kan det säkert vara. Jag tror ändå att det finns ett antal människor där ute som tycker: "Fan vad bra att han säger som han tänker och han står för det". Jag tror också att det gillas.

Du väljer den vägen då?

– Ja. För det är jag.

