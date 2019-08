Krogar portar 18-åringar: "Ålder känsligt i Gävle"

Då Slick City stängde i juni var det näst sista klubben i stan med att alltid ha 18-årsgräns. Den nya klubben i källaren: Echo Nightlife, har i samband med att de tog över under sommaren höjt åldersgränsen till 20 år. Undantaget om du som 18-åring skaffar förköp till de kvällar en artist spelar.

– Vi vill ha en lite mognare målgrupp helt enkelt. På restaurangen på övervåningen, Neo Neo, kommer vi ha 23 år och då stämmer det också bättre att ha 20 därnere än 18, säger Robert Roos, delägare till Echo och Neo Neo.

Det kommer alltså vara möjligt att ta sig ner till Echo från Neo Neo via "en liten lönndörr". Men det kommer inte gå att ta sig från Echo till Neo Neo.

Är 18-åringar mer problematiska i sitt beteende på krogen än 20-åringar?

– Det är inget fel på 18-åringar men rent krasst och generellt kan man säga att de fortfarande går i skolan och inte har någon lön, medan en 20-åring förhoppningsvis har det och därmed också är en mer kontinuerlig besökare. Sen kan det också bli så att säg 23-åringarna på klubben tycker att vi släpper in "småbarn" om 18-åringar får komma in. Tyvärr är Gävle väldigt känsligt med ålder, fortsätter Robert Roos.

Olivia kan räknas som den främsta konkurrenten till Echo i Gävle i dag. De har också 20 år som generell åldersgräns, men släpper in 18-åringar vid artistbokningar.

För de lite yngre har så sent som nu i augusti Five nattklubb funnits, som likaså haft 18 år som standard. De ersätts under hösten av Vou social club som kommer ha 18 år på fredagar och 20 år på lördagar.

I det mognare åldersskiktet märks Harrys som kombineras med Lucy nattklubb på nedervåningen. De har som kedja ingen officiell ålders-policy utan det är Gävlekrogen som valt att hålla åldersgränsen på 23 år. Vakten kan dock göra undantag om det till exempel kommer ett sällskap där några är över 23 och någon under.

– Vi har valt att ha det så då vi vill ha mognare publik och då klingar det inte bra att ha 18-årsgräns. Det kan man också se i att vi inte bokar hiphopartister som tilltalar de yngre. Vi har dock 18 år på förköp till artistbokningar, säger restaurangansvarige Lao Lopes.

På Hits For You är rekommenderad åldersgräns 20 år (på dinnershowen får dock 13-åringar gå i vuxens sällskap).

– Vi har en vuxen publik och tror folk märker det. I slutändan går yngre nattklubbsbesökare troligen dit de känner störst samhörighet. Men så länge man sköter sig har vi egentligen inga problem alls att släppa in 18-åringar, säger Rozbeh "Ruzze" Pour på Hits For You.

Han filosoferar vidare.

– Det kanske är en lite orättvis bild att 18-åringar beter sig sämre på krogen. Snarare handlar det nog om att de har mer energi och därmed kan uppfattas som stökigare än ett gäng fulla 35-åringar. Men självklart är det också så att det finns en stor chans att du har din första fylla som 18-åring och då är det också lättare att det händer något som att du spyr eller liknande. Du har kanske inte lärt dig hantera alkohol än.

Ytterligare en aspekt av ämnet är att nattklubbsbesöken generellt har minskat under 10-talet och de nyblivna myndiga inte lika självklart festar på klubb som förr. Ruzze Pour igen:

– För tio år sedan var kanske 4 000 personer ute samtidigt en lördagskväll i Gävle, i dag kan det vara några hundra som klubbarna konkurrerar om. En markant skillnad! Främst beror det nog på att sociala medier som Snapchat, Tinder och Instagram inte fanns för tio år sedan. Skulle du visa vem du var och träffa någon, var du tvungen att gå ut på krogen. Nu kan du marknadsföra dig via ditt Instakonto i stället.