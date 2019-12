Krogpatrullen: Vi glömmer förrätterna – det är grillen som är hemmaplan för Butchers Steakhouse

I lokalerna vid Södermalmstorg har det legat Kinakrog i princip så länge någon Gävlebo kan minnas, åtminstone sedan första halvan av 70-talet.

Nu är det annat som gäller.

Kött.

Murat Bag, som drivit SOS-kiosken sedan mitten av 00-talet, räds inte konkurrensen från andra köttkrogar som exempelvis närbelägna Noun.

Fokus ligger på kött från grillen, olika styckningsdetaljer. Bag sa också i en GD-intervju inför öppnandet att ett personligt bemötande och god service betyder mycket.

Som Krogpatrullen har för vana går vi all in på en trerätters. Det börjar dock inte bra.

Förrätterna kommer inte in samtidigt. Brödet som hör till musslorna serveras först, tillsammans med carpaccion, och vi får vänta en stund på musslorna.

Husets gröna skalmusslor (90 kr), kokta i vitt vin och hummerbuljong, är en lagom portion med sex musslor, snyggt serverat. Dock får vi en känsla av att de är förkokta, de saknar den rätta spänsten och är lite gummiaktiga.

Oxcarpaccion (115 kr) som serveras med hyvlad parmesan och olivolja är skuren i för ojämna och tjocka bitar och köttet ser inte fräscht ut. Av den utlovade olivoljan märks mycket lite, däremot är det rikligt med riven (inte hyvlad) parmesan och pinjenötter. Det är inte särskilt gott.

Ett tips är att inte lägga krut på förrätter som ändå görs med vänsterhanden. Gå rakt på köttet.

När vi får in det ändras patrullens miner från bistra till lätt leende. För nu höjs nivån rejält, det märks att grillen är hemmaplan för det här köket.

Vi tar in 250 gram entrecoté, den minsta storleken, (245 kr), väljer medium enligt kökets rekommendation, kompletterar med potatisgratäng och tryffel- respektive grönpepparsås. Perfekt tillagning på köttet, gratängen är lagom mjuk och framför allt grönpepparsåsen har riktigt sting. Mycket bra.

Vi väljer också en av husets ”klassiska rätter”, black & white (219 kr), grillade oxfilémedaljonger med tryffelsås och bearnaisesås. Vi ber att få den stekt medium och köttet är stekt perfekt. De få rotsaker som finns på tallriken är sotigt grillade och goda. Bearnaisesåsen har den distinkta syra man vill ha, jättegod!

Portionerna är lagom stora så det är ingen jätteutmaning att ta sig an desserterna. Här håller intrycken från köttstunden i sig.

Vitchokladpannacotta (72 kr) är vad det låter, varken mer eller mindre. Pannacottan är välgjord, portionen lagom stor och serveras med ett par hallon på toppen. Men den har uppenbarligen stått kallt ett bra tag eftersom det tjocka "locket" av vit choklad ovanpå har fått en lätt läderartad yta som inte ser så trevlig ut och som ger en lite seg känsla. Men den smakar väldigt bra.

Flarn de luxe (89 kr) är hemlagat havreflarn med hemlagad punschglass. Mycket snyggt arrangerat med ett stort flarn med riktigt god knäcksmak och några klickar glass inuti. Glassen smakar bra, grädden som också klickats i är lite tunn.

Serveringen håller en bra nivå under kvällen, framför allt i vänlighet och uppmärksamhet. Men det finns detaljer att slipa på.

Rätterna bör komma in samtidigt, nu fick ena patrullhalvan vänta vid ett tillfälle, och båda fick vänta på potatisen vid varmrätten. Ett minus också för att vinet kommer in direkt på glas, upphällt i baren. Stort plus dock för den stora och mycket dugliga köttkniven.

Helhetsintrycket är gott. Lokalen är fräsch och snygg, toaletterna har de där extra detaljerna som lyfter. Prisnivån är fullt acceptabel.

Redan någon vecka efter starten hittar folk till Butchers och finslipar man bara en del detaljer i matlagning och servering kan det här bli riktigt bra.