Chefredaktören: Allt var klappat och klart – då sprack juldrömmen

Många är vi som drömmer om Den Vita Julen. Nån grad kallt, vinterklätt landskap och stora snöflingor som sakta dalar utanför ljusstaksprydda fönster – det är den perfekta inramningen till Kalle-tv, julbordsdofterna och familjemyset.

Här uppe i den kalla nord är vi bortskämda med det. Inte varje år, kanske inte ens varannat. Men vi har upplevt det. Det händer ibland. Särskilt när vi var barn, säger vårt selektiva minne oss.

Tänk då på vad exklusiv denna vinterjuldröm är för många andra, som inte har förmånen att som vi bo och verka på våra breddgrader.

De ville uppleva Den Vita Julen

Jag har släktingar i Holland. Dom är födda och uppvuxna där, men har besökt oss i Sverige vart och vartannat år. Mest blir det sommarbesök, i samband med semestern. Att fritt få bada i sjöar, vistas i skogen och dessutom kunna se och filma nån älg en ljum sommarnatt är exklusiva upplevelser för dom.

Härom året skulle de komma till Sverige över jul – med sina barn. De ville uppleva Den Vita Julen.

Snön kom tidigt det året. Redan i oktober föll de första flingorna och i november lyste spårsnön vit i de djupa skogarna. Och i början på december fick plogbilarna börja jobba. Vi skickade bilder till våra holländska vänner, som jublade euforiskt. Vi började förbereda oss. Vi planerade pimpel- och angelfiske på de frusna sjöarna, vi försäkrade oss om att kunna låna in nån skoter för lite sightseeing i vinterskogen och vi bestämde oss för att gå all in på vinterklichén. Vi kontaktade några bekanta som har hästar och styrde upp ett tomtebesök på självaste julafton – där våra holländska vänner skulle bjudas på en häst och släde-färd i den stjärnklara, snöinbäddade julnatten.

Allt vi planerat föll pladask

I våra tankar skulle vi maxa detta, tänk bjällror som klinga dämpat samtidigt som hovar knarrar i snön, en tjock päls värmer tomten och det ångar kring det ståtliga hästarnas rygger.

Då. Slog. Tövädret. Till.

Allt vi planerat föll pladask. När vi hämtade upp holländarna på Arlanda dan före dopparedan gick färden norrut på plaskvåt asfalt, omgärdad av semigröna fält och grådaskig, mörk skog.

Julaftonsmorgonen bjöd i det närmaste på shortsväder. Regnet föll och mörkret ville liksom inte skingra sig nån gång innan holländarna började sin resa hemåt igen framåt nyårshelgen.

Allt vi planerat ställdes in. Vädermässigt – julstämningsmässigt – hade dom lika gärna kunnat stanna hemma i en av Amsterdams alla förstäder…

Vad vill jag då säga med denna historia?

Egentligen inget mer än att man aldrig ska ha för stora förhoppningar kring nåt man ändå inte kan påverka. Och att man inte ska låta saker och omständigheter runtikring få påverka det viktiga, i alla fall inte negativt.

För trots att Den Vita Julen blev grå och tråkig rent vädermässigt hade vi det riktigt mysigt ändå. Vi umgicks med nära och kära, vi hade tid för varandra och träffade släktingar vi sällan ser – och det i sig var ju den bästa julklappen av dom alla.

Så, oavsett om det blir som du tänkt dig i dag – eller inte; se till att njuta av det du har och får.

Det är ju ändå det enda som faktiskt betyder nåt.

God jul på er alla!