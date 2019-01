Kristian Ekenberg: ”Livsmiljö Gävle” ger rysningar

En vanlig, småsömnig förmiddag i januari fastnar jag i Bomhus Folkets Hus.

Jag är där för att se fotoutställningen ”Swedish dads” av fotografen Johan Bävman, men dröjer mig kvar för att insupa atmosfären, tar en tur genom biblioteksfilialen och lyssnar på gubbarna prata en bit bort.

Det är ett levande kulturhus. Föreståndaren Margareta Andersson får syn på mig när jag passerar i korridoren och kommer ut för att berätta om vad som är på gång i huset. Förutom ”Swedish dads” spelas Bomhus Nästas ”Fullt frisk” och den lockar storpublik till varje föreställning.

Hur ser då intresset ut för de utställningar som visas förmedlade via Folkets Hus centralorganisation? frågar jag. Det är många som stannar och tittar med intresse, försäkrar Margareta, vilket jag får se ett exempel på just när jag ska till att gå och någon kommer in vid entrén och glatt förklarar att de ska se utställningen.

Jag gissar att protesterna skulle bli minst lika stora om biblioteksfilialen, eller hela Folkets Hus, i Bomhus riskerade att försvinna.

När jag sitter där utanför biblioteket går tankarna till kommentarsfält i sociala medier som jag har följt de senaste veckorna. Dels en tråd till en artikellänk om det ”Kultur- och bildningscentrum” som nu planeras i centrala Gävle, dels Facebook-gruppen ”Du vet att du är från Gävle om …”, där vartannat inlägg senaste tiden tycks spy ut kulturfientlighet. Något bibliotek/kulturhus vill inte kommentarsskribenterna ha, inte så länge det finns ett enda potthål kvar i Gävle.

Tongångarna lät dock annorlunda när Hille bibliotek var hotat i höstas. Då värnades den lokala samlingspunkten utan att kulturen utmålades som en parasit som livnär sig på förskolebarn och fattigpensionärer. Även Fyrens existens har folklig förankring i Norrsundet.

Mina tankar fortsätter att vandra till en krönika i tidskriften Arkitektur av chefredaktören Julia Svensson som jag läste häromdagen. I den skriver hon om invigningen av ett nytt kulturhus i den danska problemförorten Tingbjerg. Hon ser kulturhuset som en inspiration, men också att det finns en varning i det.

”Det är fantastiskt med satsningar på nya gemensamhetslokaler med arkitektonisk kvalitet. Men kulturhusen tycks dock ibland gå hand i hand med en önskan om stigande bostads- och markpriser med gentrifiering som följd. Hur förbättrar man en stadsdel utan att samtidigt byta ut befolkningen?” frågar sig Julia Svensson.

För dem som bor i en sådan förort kan ett dylikt kulturhus ses som ett hot. Inte som en satsning på dem – utan som ett försök att skuffa undan dem. Att det byggs för människor som ska ersätta dem.

I de sura kommentarerna om en satsning på ett nytt bibliotek/kulturhus i centrala Gävle märks samma misstänksamhet. Att det är en satsning på någon annan. Någon som de inte delar verklighet med.

Hur ska ett nytt, centralt beläget bibliotek/kulturhus kunna bli en lika självklar samlingspunkt för alla Gävlebor precis som Folkets Hus i Bomhus eller Fyren i Norrsundet?

***

Till sist:

Hemma vid köksbordet framför papperstidningen läser jag högt namnet på de sektorer i Gävle kommun som ska ersätta de tidigare förvaltningarna. Fyra stycken är de, och två av dem (Utbildning Gävle och Styrning och stöd Gävle) kan jag uttala utan en rysning, och den tredje (Välfärd Gävle) kan jag med en klunk kaffe svälja ner.

Men smaka på ”Livsmiljö Gävle”. Vi tar det igen: ”Livsmiljö Gävle”. Någonting med den kombinationen av ord får en onekligen att känna sig som en fisk i ett för trångt akvarium.