Larry Forsberg: Hellre Vagnhärad än Venedig

- Jag trodde vi var överens om att inte lämna Sverige nu när åtta månaders plåga äntligen är över, sa jag.

- Äh, jag bara kollar lite, sa Miss Bomhus. Jag tänkte att det kanske kunde vara kul att göra något annat i sommar. För en gångs skull.

Och så var diskussionen igång. Precis som jag hade trott. Det var Venedig hit och Paris dit. Jag kontrade med Strömstad hit och Öland dit. Och visst, jag kan absolut köpa argumentet att Venedig har en hel del att bjuda på som inte finns i, säg, Vagnhärad. Men som jag ser det är sommaren den enda anledningen till att man över huvud taget bor i det här landet. Om almanackan skulle gå direkt från april till september skulle jag ha flytt landet för länge sedan. Men den svenska sommaren är verkligen underbar. Och kort. Så varför man just under dessa få veckor ska åka härifrån har jag aldrig förstått. Gärna Paris på hösten eller våren. Men inte nu!

För övrigt har jag en lång lista över anledningar att inte åka utomlands under högsäsong. Tyskar som går upp tidigt på morgonen och paxar alla solstolar är en punkt på den listan. Småbarn som skriker på flygplanet är en annan. Vetskapen att åtta procent av alla svenskar som reser utomlands någon gång har kissat i poolen är en tredje (jo, det är faktiskt sant).

Visste ni förresten att svensken i genomsnitt grälar med sin partner tre gånger per semester? Eller att vi klagar på att det är för varmt ungefär tio gånger? Tre gånger per semester går vi vilse och måste be ortsbefolkningen visa oss vägen tillbaks till hotellet – vilket möjligen kan hänga ihop med att genomsnittssvensken dricker sjuttio (!) glas alkohol under en genomsnittlig semestervecka utomlands. Dessutom struntar hälften av oss plötsligt fullständigt i huruvida maten är nyttig. Och 54 489 kronor per familj lägger vi i snitt på den resan.

Är det värt det? När du kommer hem sönderbränd, bakfull och överviktig till ett tomt bankkonto?

Visst, vi har suttit blöta och frusna på en övergiven dansbana i Läppe och ätit medhavda, uppblötta smörgåsar. Och visst, vi har hoppat upp ur iskalla badsjöar snabbare än vi hoppade i. Och jodå, jag minns mycket väl den där gången när både jag och dottern blev lungsjuka på ett mögelangripet vandrarhem i Finnerödja. Det finns ändå inget som är så ljuvligt som när sommar-Sverige står i blom. Just då (åtminstone) har Vagnhärad en hel del att bjuda på som inte finns i, säg, Venedig.

Larry Forsberg

Låtskrivare och radiopratare