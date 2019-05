Purely Blue imponerade mest under Imagine-finalens första dag i Gävle konserthus

Under min uppväxt i Göteborg under 00-talet var det en höjdpunkt att kolla på allsköns bekanta och upptäcka nya förmågor som spelade på Imagines föregångare Musik Direkt. Men hur är det med dagens unga, spelar de fortfarande i band? Efter att ha sett torsdagens delfinal är svaret ja. Även om det nog är fler soloartister nuförtiden. Det kan ha att göra med att det under tiotalet varit elektronisk dansmusik och hiphop som synts mest. Och hur det än är är så ökade anmälningarna till Gävleborgs uttagning kraftigt i år varpå regionfinalen fick delas upp på två kvällar. Den kreativa lusten är garanterat inte död, utan har bara ändrat skepnad.

I Gävle konserthus samlas alla vinnare från respektive av de 14 län som deltar. Här är bredden som sig bör stor. Gävleborg representeras av Nextopia som tidigare kämpat på också i Studiefrämjandets motsvarighet Livekarusellen. Två kommande singlar fick vi höra: där "Prince Of Romania" bådar gott. En lite rakare dödsmetall-låt om greve Dracula, jämfört med deras annars patenterade metalcore-gung.

Funk och jazz är genrer som alltid varit starka på musikgymnasier och således även tävlingar av den här typen. Purely Blue från Malmö imponerar i detta segment med sin discoinfluerade och välspelade funksoul-pop med svenska texter. Som därtill innehåller slingor som sitter kvar ett dygn senare. Kanske viktigast av allt lyckades de förmedla mycket glädje från scen. Hade jag slutit ögonen hade det lika gärna kunnat vara säg... 1981. Ett bra betyg. Förlåt för klyschan men det här var tidlöst så det förslår. Hade jag suttit i juryn hade jag lagt mitt veto på att de borde gå långt.

Kvällen avslutades med en av Sveriges absolut starkaste röster: Cherrie. Hon bränner av alla de viktigaste hitsen tillsammans med sitt Adidas-sponsrade band. Just den här kvällen är det knas med medhörningen men hon kör på ändå. Det är fint att se hur hon fångar upp två tjejer i hijab som står längst fram och hyllar dem. Måste vara ett minne för livet för dessa två orten-gäris. Kanske de enda på plats att döma av att bara de svarade jakande på Cherries fråga om det "finns några OG:s här i kväll?".

Under fredagen med start klockan 18.00 fortsätter Imagine med ytterligare åtta tävlande akter. Kvällen avslutas med hajpade Junior Brielle. Under lördagen som startar 19.00 får vi veta vilken akt som vinner riksfinalen och avnjuta bland annat fjolårets vinnare Diatryma. Kvällen avslutas av Rein. Ta chansen nu att gå åtminstone en av kvällarna, det kostar i princip ingenting och du kommer få en härlig bredd av ungdomlig talang.