Sandström: Rödin klar för Brynäs – smygpresenterad med massor av nytänk

För Brynäs handlar det om att – liksom för de flesta andra branscher som sysslar med någon form av underhållning, information och agendasättande verksamhet – inte bara längre om att vara bra på det man ska vara bra på, i Brynäs fall som bekant ishockey.

I den mördande konkurrens som råder i dagens informationssamhälle handlar det om att tänka nytt. Skaffa sig nya fördelar och sno åt sig nya marknadsandelar.

I Brynäs fall att skapa ett allt större intresse kring föreningen, som i slutändan ska sälja fler biljetter och skaffa större samarbetspartners (sponsorer), som i sin tur ger ett större ekonomiskt utrymme att köpa bättre spelare osv osv osv.

Ja ni fattar.

Välkommen in i framtiden. Den är redan här.

I Brynäs strategi handlar det om att skapa en hype runt sig själva.

På isen har inte resultaten räckt för att göra det.

Rent kommunikationsmässigt har klubben tagit sjumilakliv.

Plattformarna finns. Bordet är uppdukat med sociala medier som Twitter, Instagram, Facebook. You name it.

Det gäller bara att servera något smakfullt också på tallrikarna.

Förra veckan när den okände kanadensaren Jaedon Descheneau presenterades valde Brynäs att hetsa upp fansen med en kreativ videosnutt.

Nu tog man det ett steg längre och anlitade en för den breda allmänheten rätt okänd artist – men som ändå har 135 000 följare på Instagram (hundra tusen fler än Brynäs själva) – och dessutom är populär bland hockeyfans.

Vips fick Brynäs ut sitt varumärke och blev en snackis också utanför den vanliga sfären av fans och följare.