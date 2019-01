Susanne Holmlund: Trons tid är inte förbi – i informationssamhället styr den oss mer än någonsin

Jag hade fel. Vi lever nu i informationssamhället och det enda som har hänt är att mängden information har exploderat och blivit ännu en vara som erbjuds till hyperkonsumtion. I stället för välinformerad känner jag mig ofta överinformerad. Vem orkade till exempel följa med i alla turer kring regeringsbildningen eller Svenska Akademien? Och när jag ändå försökte ta in nya uppdateringar blandade jag ihop dem. Var detta gårdagens, förra veckans eller förrförra veckans händelser?

Men det finns värre problem, och då tänker jag inte ens gå in på nättroll och medvetna förvanskningar.

En debatt i informationssamhället går för det mesta till så att ena sidan påstår något, som den belägger med undersökningar. Varpå den andra sidan slår den i skallen med andra undersökningar som visar motsatt resultat. Som den första misstänkliggör genom att påpeka hur mycket de brister och att de bara gäller under vissa förutsättningar. Varefter den andra gör sitt bästa för att på liknande sätt plocka sönder första sidans belägg.

Som lekman är man snart förlorad. Att sätta sig in i all information kring en viktig samhällsfråga tar ungefär en livstid – per fråga. Så för det mesta förblir man okunnig. Och uttrycket "alternativa fakta" gav oss ännu ett tillhygge: "Nu drar du fram alternativa fakta. " "Nej, det är du som gör det".

I stället för att stå på kunskapens solida grund halkar man fram på en isgata av halvsanningar och tolkningar. Mängden information gör det allt omöjligare för en vanlig människa att värdera omgivningens påståenden. Och de få som orkar tröska sig igenom allt som finns att ta reda på i en fråga kommer ofta fram till - ja, just det. Att man nog inte kan veta säkert.

Vad ska vi göra? Censurera? Återställa medeltiden, när en människa fick i sig mindre information under en levnad än vi får på en vecka? Nej. Vi måste bara ta farväl av tanken att information skulle vara mänsklighetens räddning. Talet om att trons tid är förbi; att den moderna människan skulle ersätta tro med kunskap, kom på skam. I dag är det mer än någonsin tron, de subjektiva värderingar vi har bestämt oss för att hålla oss till, som styr hur vi navigerar på faktahavet. Vad vi tar till oss och accepterar som sanning ur en flodvåg som skulle dränka oss om vi försökte greppa allt. Se bara på kostdebatten. Där är de troende (på den ena eller andra dieten) de enda som med övertygelse hävdar att de vet.

Fast vi kan bada i information som en soldyrkare i Indiska Oceanen är frågan "Vad är sanning?" lika svår att besvara i dag som för forntidens tänkare; kanske ännu svårare eftersom det finns så många blindskär. Och när tron styr oss mer än någonsin är det vårt ansvar att skaffa oss en sund tro – sunda, subjektiva värderingar som tar hänsyn till andra och till planeten. Liksom att så mycket noggrannare förvalta och vårda de fakta inom naturvetenskap, humaniora, historia och samhälle som verkligen håller måttet, och föra dem vidare som ljus i mörkret via en skola som inte föraktar faktainlärning.

"Informerad" kommer aldrig att vara detsamma som varken "bildad" eller "klok".

