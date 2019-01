10 böcker att inte missa i vår

Samtidens konfliktytor blottas i vårutgivningen. Ämnen som den splittrande populismen, #Metoo, det sönderfallande EU och flyktingfientlighet återkommer i flera av böckerna som ges ut årets första månader.

Lotta Lundbergs ”Den första kvinnan” (Natur och Kultur) beskrivs just som ”en berättelse om vår politiskt explosiva tid”. Hennes huvudperson Sara Landert är korrespondent för Svenska Tidningen i Berlin och hennes rapportering om Sverige drar till sig den ryska regimens intresse. Erbjudandet: Skulle hon kunna tänka sig att rekryteras av en regimtrogen kanal som utmanar den västerländska bilden av ont och gott? Det låter onekligen som en roman som skriver in sig i trollfabrikernas tid.

En annan roman som närmar sig ett Europa som slits sönder är ”Huvudstaden” (Weyler förlag) av Robert Menasse. Han skriver om en EU-tjänsteman som får i uppdrag att inför unionens 40-årsjubileum putsa upp kommissionens rykte. För att göra det används Auschwitz återigen som ”det europeiska spöket”.

De gula västarnas framfart i Frankrike har gjort författaren Édouard Louis aktuell på svenska kultursidor som en uttolkare av de politiska tecknen i sitt hemland. I ”Vem dödade min far” (Wahlström och Widstrand) kanaliseras de gula västarnas vrede i en berättelse om Édouard Louis egen far. När författaren återknyter kontakten med fadern är han bara i 50-årsåldern, ändå är han nedbruten kroppsligt och själsligt. Édouard Louis pekar sitt anklagande finger mot ett politiskt etablissemang som offrar underklassen för ännu en skattesänkning för de välbärgade.

Tidsandans auktoritära populism behandlas även i essäform i böcker som Carsten Jensens ”Källarmänniskor” (Bonniers) och Timothy Snyders ”Vägen till ofrihet” (Bonniers). Jensen skriver om den förlorade gemenskapen och den brännande frågan om vilka som är ”vi” i dag, medan Snyder – författare till den efter Trump-valet uppmärksammade ”Om tyranni” – ritar upp kartan av en ny värld där demokratin är skadeskjuten.

#Metoo fortsätter att sätta sina spår i litteraturen, och inte bara genom att skaka om Svenska Akademien. En av de centrala texterna under #Metoo, som lockade rekordskaror till The New Yorkers sajt, var Kristen Roupenians novell ”Cat person”. En text som öppnade upp för aktuella tolkningar om makt och övergrepp i relationer. Nu kommer ”Kattmänniska” (Bonniers) i svensk översättning. Även Ebba Witt-Brattström knyter an till #Metoo i ”Historiens metoo-vrål” (Norstedts), där hon samlar litterära vittnesmål om sexuella övergrepp från Antiken till i dag.

Det kan låta som en dyster litteraturvår, men även i mörka ämnen kan det finnas läsglädje. Lockar ändå inte någon av dessa titlar så har vi här valt ut tio andra potentiella höjdpunkter under våren.

*

10 böcker att se fram emot i vår

”Björnkvinnan” av Karolina Ramqvist (Norstedts)

En av Sveriges mest läsvärda författare, Karolina Ramqvist, har i ”Björnkvinnan” inspirerats av en kvinna som 1542 följde med på en kolonialexpedition till Nordamerika. In i detta väven hon reflektioner kring sin egen författarroll.

”Amerikaner” av Björn af Kleen (Weyler)

För alla som inte i DN redan har slukat minsta ord som Björn af Kleen har rapporterat om Trumps Amerika.

”Ändå inte försvunnen” av Lasse Berg (Ordfront)

Lasse Berg har i en rad böcker utforskat människans ursprung. I nya boken skriver han om sin egen stora sorg: Dotterns död i en ”fullständigt osannolik olycka”.

”Regnmannen” av Jonas Karlsson (Wahlström och Widstrand)

Jonas Karlsson är lika mycket författare som skådespelare. Hans underfundiga berättelser överraskar alltid. I nya ”Regnmannen” skriver han om en pensionerad regissör som hittar ny livsglädje i den döda hustruns rosenträdgård.

”Lycka” av Johan Kling (Natur och Kultur)

Med sina melankoliska flanörromaner från Stockholm är Johan Kling, även känd som filmregissör, en arvtagare till Hjalmar Söderberg. I nya ”Lycka” skriver han om en far som känner att han inte räcker till för sin dotter.

”Simmaren” av John Cheever (Bonniers)

Sovstädernas Tjechov kallades han, John Cheever. Författaren som skrev om det moraliska förfallet bakom villaförorternas vita staket i amerikansk efterkrigstid. Nu ges hans bästa noveller ut på svenska.

”Ferrante om Ferrante” av Elena Ferrante (Norstedts)

Marknaden har mättats av Elena Ferrante-böcker när hela hennes backlist har översatts till svenska. Men vårens bok, där pseudonymen ger glimtar av sig själv, låter lockande.

”Högspänning” av Henrik Bromander (Atlas förlag)

Henrik Bromander har profilerat sig som en uttolkare av samtiden som inte tvekar att ge sig in i hjärnan på samhällets outsiders. Denna gång: En elöverkänslig kvinna som slår tillbaka.

”Jag kommer med stryk” av Nanna Johansson (Galago)

Serietecknaren och satirikern Nanna Johansson brukar sällan lämna en besviken med sina bitska samtidskommentarer. En ny bok lindrar Nanna-abstinensen nu när podden ”Lilla drevet” har tagit uppehåll.

”Vem kan segla” av Eva-Marie Liffner (Natur och Kultur)

Magisk realism utlovas i Eva-Marie Liffners roman om en av svensk historias stora skeppsbyggare: 1700-talsmannen Fred Chapman.