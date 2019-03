45 svenska artister sjunger Pussy Riot i protest mot Migrationsverket – på initiativ av Gävleprofil

Låten, som är en engelskspråkig version av Pussy Riots "Putin Will Teach You How To Love The Motherland", är en protest mot Migrationsverkets asylpolitik i allmänhet och i synnerhet behandlingen av Pussy Riot-medlemmarna Alexeys och Lusines familj som har nekats svenskt uppehållstillstånd, skriver skivbolaget Comedia i ett pressmeddelande.

Initiativtagare till inspelningen är producenten och tidigare Gävlebon Claes Olson samt Fredric Ceson, sångare i The Pillisnorks. Fredrik Ceson framförde låten tillsammans med Pussy Riot-medlemmarna Alexey och Lusine på Gefle Gas/Indie Sweden Music Festival förra året.

I kören medverkar bland annat Miss Li, Le Lac Long 814 och Doktor Kosmos.