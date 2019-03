Emma Knyckare och Ricky Rich - det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 13

MÅNDAG 25 MARS

Träffa Sveriges Radio, Högskolan i Gävle, 10-12 och Valbo köpcentrum 14.30-16.30.

Blåsigt med kulturskolans orkester Blåsbandet och solister, Kanalgården, Sandviken, 17.30.

Spelcafé, Musikhuset, Gävle, 17.30.

Bypop Special - Beatles The Early Years med Ingemar Dunker, Anders Bullen Ström och Göran Ekman, Hembygdsgården, Österfärnebo, 19.00.

TISDAG 26 MARS

Henrik Fexeus - Lås upp din sociala superkraft, Gävle Konserthus, 18.30.

Bypop Special - Beatles The Early Years med Ingemar Dunker, Anders Bullen Ström och Göran Ekman, Lars-Hansgården, Högbo, 19.00.

Premiär: Folkgävlar med Triakel, Wij Trädgårdar, Ockelbo, 19.00.

ONSDAG 27 MARS

Föreläsning: Vandra Gästrikeleden, Stadsbiblioteket, Gävle, 18.00.

Föreläsning med Lilla Speedos Mamma, Uppfinnaren, Teknikparken, 18.00.

Visning med Fredrik Söderberg, Furusalen, Gävle Konstcentrum, 18.30.

Två Liverpool-legender: Bruce Gobelaar och Alan Kennedy, Folkets Hus, Sandviken, 19.00.

Premiär: Folkgävlar med Triakel, Gamla Katolska Kyrkan, Gävle, 19.00.

John Holm, Gävle Konserthus, 19.00.

Trivs med quiz, Trivs, Gävle, 19.00.

Öppen poesiscen, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

TORSDAG 28 MARS

Kända toner från flydda dar, Kanalgården, Sandviken, 12.00.

Vårstråket, Kulturcentrum, Sandviken, 18.00.

Pop Quiz med Britta Bergström och Rikard Sjöblom, Söders Källa, Gävle, 18.30.

Bypop Special - Beatles The Early Years med Ingemar Dunker, Anders Bullen Ström och Göran Ekman, Mobygården, Ockelbo, 19.00.

Folkmusikens Queen B med Brita Björs, Folkets Hus, Järbo, 19.00.

Artist talk: Catrin Andersson, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

Öppen poesiscen med Linn Fjällmo Vestin, Folkbiblioteket, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

Gasta: Robin Paulsson och Stefan Söderblom , Hits For You, Gävle, 19.30.

QuizNight, Slick City, Gävle, 21.00.

FREDAG 29 MARS

Motionsdans på Parken med BarraBazz, Parken, Gävle, 14-18.

Sandviken Open Stage, Folkets Hus, Sandviken, 17.30.

Musikquiz med chans att vinna resa till Tjeckien, Järnvägskrogen, Gävle, 18.00.

The Night Show: “Jubileum” - 10 år, Torsåkers bygdegård, 19.00.

Bypop Special - Beatles The Early Years med Ingemar Dunker, Anders Bullen Ström och Göran Ekman, Lyran, Storvik, 19.00.

Vinylskivorna är tillbaka med Christian Stjernström och gäster. Varje fredag bjuds på soul, rnb, hits, disco och blandat från när och fjärran spelat på endast vinyl, O’Learys, Gävle, 19-23.

Fredagsdans med Jannez, Söders Källa, 21.00.

Shakin Lee Taylor & The Carawells, Pizzacorner, Hofors, 22.00.

Ricky Rich, Slick City, Gävle, 23.00.

LÖRDAG 30 MARS

Vårens stora klädförsäljning, Polhemsskolan, Gävle, 10.00.

Fashion Market, Gävle City, 10.00.

Vernissage: Magnus Björklundh, Galleri K, Gävle, 12.00.

Familjelördag: Mirakelpojken, Kulturcentrum, Sandviken, 12.00.

Modevisning, Kanalgården, Sandviken, 14.30.

Wagners Valkyrian - live på bio, Centralteatern, Gävle, 17.00.

”Folkmusikens Queen B”, Brita Björs tolkar Beyoncé, Folkets Hus, Hofors, 17.00.

Newroz-fest, Parken, Gävle, 18.00.

Vernissage: Saara Kosonen - Ritualer, Kungen, Sandviken, 18.00.

Bypop Special - Beatles The Early Years med Ingemar Dunker, Anders Bullen Ström och Göran Ekman, Logehuset, Bovik, Sandviken, 19.00

DarkestWHITESOULOrchestra, Söders Källa, Gävle, 19.30.

Emma Knyckare - “Årets Mama”, Gävle Teater, 20.00.

Semst - “En show om ingenting - humorkollektiv med Branne Pavlovic, Ahmed Berhan och Jonatan Unge, Musikhuset, Gävle, 20.00.

Earth Hour-konsert med Bessemerskolans musikesteter, Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 20.15.

Earth Hour: släck för en ljusare framtid - under timmen bjuds egenkomponerad musik av Anna Linander Trio - Anna Linander, sång, Kalle Wahlström, kontrabas och Mari Dahl, piano. Riksspelmannen Görgen Antonsson tillsammans med vänner ur Gävle Symfoniorkester spelar mustig musik ur den folkmusikaliska traditionen. Heliga Trefaldighets Kyrka, Gävle, 20.30-21.30.

En livekväll med Futuristerna Q1/19 med Tilliander/TM404, dÁrc, Mystic Order, Robin Forest, Slim Vic och Kollegorna (Residents), Söderhielmska, Gävle, 21-02.

Stonefish, Järnvägskrogen, Gävle, 21.00.

Partybandet 60 ton boogietryck, Wallis Bar & Grill, Årsunda, 21.00.

Backboons och Holy Shit, Bergsmannen Sodon, Hofors, 22.00.

Michael Ohlssons’s FTM, Viva bar och kök, Hofors, 22.00.

Karaokekväll med Glenn “Indianen” Grylin, Ninjas, Ockelbo 22.00.

DJ Jim, Five Nattklubb, Gävle, 23.00.

Quash firar 30 år, Rack N Roll, Gävle, 23.00.

SÖNDAG 31 MARS

”Mirakelpojken”, barnteater, Gävle Teater, 15.00.

Romansafton: Den vackra Magelone, Gävle Konserthus, 15.00.

Konsert med Valbo-Sandvik Musikkår, Betlehemskyrkan, Gävle, 16.00.

Bypop Special - Beatles The Early Years med Ingemar Dunker, Anders Bullen Ström och Göran Ekman, Café Udden, Gysinge, 19.00.

P-Floyd - Welcome To The Machine Tour, Gävle Konserthus, 19.30.