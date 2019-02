Feministikonen Min stora sorg öppnar för nakenchock på separatistfesten i Gävle

Konserten på nystartade arrangörsgruppen Femfests evenemang Separatistisk feministfest, som vänder sig till kvinnor och icke-binära, är den enda under den pågående turnén som inte bokades genom Anso "Min stora sorg" Lundin själv. Resterande baserades helt enkelt på att hon ställde frågan "var ska jag spela?" på Instagram till sina följare. Att hon gör sitt första gig på en separatistisk fest någonsin, just i Gävle, är stort för henne.

– Det kändes helt klockrent när jag fick frågan. Är det någonstans en sån här fest behövs är det i Gävle och extra roligt för mig förstås då jag är uppvuxen i Gävle som en tjej som gjort musik och befunnit mig mycket i manliga sammanhang. Festen är något jag hade varit så otroligt peppad på som yngre. Det blir en metagrej, som om jag lever mig in hur roligt det hade varit att besöka festen. Jag hade behövt det utrymmet som tjej, att få känna sig 100 procent trygg och inte behöva förhålla sig till män.

Faktum är att Min Stora Sorg känner sig så trygg inför Gävlespelningen att hon skämtat (?) på Instagram om att det kan bli naket.

– Nu har det nästan blivit som att jag dragit i gång någonting. Jag lämnar det som en tease. Det kan bli så att lever ut mina strippfantasier.

Tror du en liknande separatistisk fest hade varit möjligt för 20 år sen i Gävle?

– Nej, typ inte. Jag kommer ihåg att mina killkompisar som kallade sig feminister var arga på Kelis låt med textraden "I hate you so much right now". "Så hade inte en kille kunnat sjunga", sa de. Feminismen var på den nivån och har kommit jävligt långt i förståelsen sedan dess.

Anso Lundin har tidigare berättat om hur hon pånyttföddes då hon började umgås i queera sammanhang under det sena 00-talet. Framför allt gick hon mycket på klubben Högkvarteret i Stockholm. Där var första gången hon kände att hon var i ett "rum som var helt tryggt" i klubbmiljö. Hon har gjort spelningar som Min stora sorg där nästan alla i publiken varit kvinnor, men uppskattar att publiken är helt jämnt fördelad mellan könen på det hela taget. Hon har inte känslan att det skulle vara särskilt vanligt med separatistiska fester ens i svenska storstäder.

– Jag blev förvånad att en så stor grej kommer hända i Gävle, men jag hade nog blivit förvånad var det än hade varit.