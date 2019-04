Fira påsken med Panetoz eller Hardcore Superstar - det händer på nöjesfronten i Gästrikland under påskveckan

MÅNDAG 15 APRIL

50 dagars-fest på Shotluckan, Gävle, 20-01.

50 dagars-fest till studenten för studenter med Nause, Olivia nattklubb, Gävle, 22.00.

TISDAG 16 APRIL

Påsklan på Entré Ungdom, Hofors.

Arena för samtal: vilken roll spelar kulturen för en plats?, Folkets Hus, Hofors, 13.00.

Ronnie Sahlén - Elvis, visor med mera, Udden, Gysinge, 19.00.

Öppen poesikväll med Linn Fjällmo Vestin, Hofors bibliotek, 17.00.

ONSDAG 17 APRIL

Magnus och Irina, Björksätra kyrka, Sandviken, 13.00.

Häxor, påskkärringar och andra folkliga traditioner kring påsk, Sveriges fängelsemuseum, Gävle, 13.00.

Invigning för nya restaurangen Söderbacken, Södra Kungsgatan 7, Gävle, 16.00.

Brädspelscafé, Kulturhuset, Gävle, 17.00.

Östlig och västlig dans, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

Arena för samtal: Vad händer med yttrandefriheten? - om satirteckningar, gästar gör Bawar Ismail, ledarskribent på GD, Barkhyttans bygdegård, Hofors, 19.00.

TORSDAG 18 APRIL

Påskmarknad, Stortorget, Gävle, 12.00.

Häxor, påskkärringar och andra folkliga traditioner kring påsk, Sveriges fängelsemuseum, Gävle, 13.00.

Häxprocesserna i Gävleborg, Fängelsemuseet, Gävle, 15.00.

Easter Suite - påskdramat enligt Oscar Petersons musik och Markusevangeliets ord med Kristofer Sundmans Kvartett och Bengt Wiklund, Bomhus Kyrka, Gävle, 18.00.

Solala - Köket på turné, Gävle Konserthus, 19.30.

QuizNight, Slick City, Gävle, 21.00.

Ant Wan live, DJ: IGVNI, på gatuplan spelar Hayat, Olivia, Gävle, 22.00.

Welcome Spring Party med Panetoz, Hits For You, Gävle, 22-03.

Mwuana, Slick City, Gävle, 23.00.

Gefle Hårdrocksklubb presenterar: Hardcore Superstar och Greybeards, Harrys, Gävle, 22.00.

FREDAG 19 APRIL

Gästrik Konst samlingsutställning, Kulturcentrum, Sandviken, 11.00.

Långfredagsjazzen: Traditionen fortsätter med Swahnska Tradjazzkapellet, Silvanum, Gävle, 14.00.

Musikquiz med chans att vinna resa till Tjeckien, Järnvägskrogen, Gävle, 18.00.

Långfredagsdisco, Ninjas, Ockelbo, 19.00.

Vinylskivorna är tillbaka med Christian Stjernström och gäster. Varje fredag bjuds på soul, rnb, hits, disco och blandat från när och fjärran spelat på endast vinyl, O’Learys, Gävle, 19-23.

Memory Of Eddie Meduza, Lillpuben, Sandviken, 22.30.

Långfredagen på Olivia med DJ Robbie Woods, 23-03.

LÖRDAG 20 APRIL

Arenaloppis, Sandviken, 10-15.

Bamse besöker Lekia/Babya, Gävle, 11.00.

Vernissage: Tina Jansson - Från Valbo till Mars, Galleri Mittskeppet, Kulturhuset, Gävle, 13-15.

Musikkväll och knytisfest, Hedvigslundskyrkan, Gävle, 19.00.

60 ton boogietryck, Järnvägskrogen, Gävle, 21.00.

Memorial Avicii-party,

Påskafton på Olivia med DJ IGVNI sant på gatuplan: David Lindgren, Olivia, Gävle, 23-03.

Emil Assergård och Vansinnet, Slick City, Gävle, 23.00.

SÖNDAG 21 APRIL

Påsktåget Gävle-Storvik, Järnvägsmuseet, Gävle, 10.00.

P-söndag för krogpersonal med DJ David Lindgren på gatuplan, Olivia, Gävle.

Exklusiv krogsöndag med saxofonist Petrus Eurell och Fish Fish, The Church, Sandviken, 22.00.