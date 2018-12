Gävle får ny filmfestival – eldsjälar vill lyfta lokala stjärnskott

Fredrik Larsson och Emil Broo är båda exempel på hur uppdelad Gävles alternativa filmscen är. De rörde sig inom sina respektive gäng innan de möttes 2016 på Exit filmfestival och Filtsula filmfestival. Den senare ordnades senast för exakt ett år sen, men nu då medlemmarna i styrelsen flyttat från stan uppstod ett tomrum. Fredrik Larsson och Emil Broo bestämde sig därför för bara några veckor sedan för att dra ihop helt nya Gävle filmfest i stället. Den är precis som Filtsula helt inriktad på lokalproducerad kortfilm från Gävleborg. Inga tävlingsmoment finns.

– Vi vill att folk bara ska kunna njuta av lokalproducerad film helt enkelt. Det finns inget sånt forum i Gävleborg utan tävlan i dag, säger Fredrik Larsson.

På Gävle filmfest kommer Emil Broo visa sin egen komedi "En perfekt dejt" som tidigare visats på Exit Filmfestival i september. Dock tävlande den inte, eftersom den var tre minuter för lång (15 minuter är maxgräns). Den handlar om en ung kvinna (Ellen Edlund) som har en minst sagt misslyckad dejt (Ibrahim Tunc) hemma hos sig. Fredrik Larsson har assisterat med en rad olika saker i produktionen såsom regi.

Emil Broo sätter fingret på ett problem med Gävles alternativa filmscen, där produktionerna oftast är uppbyggda med obefintlig budget eller stöd av olika slag från till exempel Region Gävleborgs kulturutveckling.

– Innan inspelningen skulle börja var det säkert tio personer som hoppade av i sista stund. Folk är lite dåliga på att tag i saker här.

– Gävles filmliv är som en skolgård med mycket klusterhäng där folk tävlar mot varandra. Vi gör detta för att knyta samman alla och tända folks glöd. Jag vet att vi som finns här kan göra bra grejer tillsammans, fyller Fredrik Larsson i.

Trailer för "En perfekt dejt":

Förutom filmvisningen, vilken är öppen för ansökningar till gavle.filmfest@gmail.com ända till tisdag 18 december, kommer Gävlefilmaren Marko Kattilakoski hålla föredrag om sitt filmskapande. Han visar även sin prisbelönta film "The Music Of John Low" samt kortfilmen "Last Thoughts Of An Elevated Killer".

– Marko har visat att han är bra på att sig ut i världen med sina filmer på engelska. Han har ett stort tänk, jobbar flera år med sina filmer och vinner fina priser på festivaler runtom världen. Så vi tänker att han är en bra inspiratör, säger Fredrik Larsson.

Visas gör även Viktor Ivarssons "Sommarnatt", tvåa i tungviktsklassen på årets Exit Filmfestival samt vinnaren "Skål för framtiden" gjord av Linnea Thorslund, vilken också nyligen tävlade för Gävleborg på Novemberfestivalen, "SM i ung film:" i Trollhättan. Det blir därtill visning av en trailer för Gävlebaserade Kulturas första kortfilm "Rasmus" samt Fredrik Larssons "Vandringen" med musik av The Deer Tracks.