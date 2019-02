Gävles mesta körsångerska Britta Bergström peppad inför lördagens Mello-premiär: "Jag har ett av de roligaste jobben"

I år är hon åter med i Melodifestivalen och det på två bidrag. Dels bakom Nano i Göteborg, den första deltävlingen. Det andra bidraget som är aktuellt blir tillsammans med Ann-Louise Hanson i den fjärde deltävlingen.

En stund efter att de repat klart med Nano i Scandinavium hittar hon en ledig stund i schemat där vi kan sätta oss ner för en pratstund kring musiken och livet som frilansande sångerska bland annat.

– Jag skulle nog säga att jag har ett av de roligaste jobben, att kunna försörja mig på det som en gång började som en stor hobby. Att jag så här många år senare fortfarande kan klara mig på att bara sjunga. Eller "bara" inom citationstecken... korrigerar hon sedan.

Att köra bakom artister är bara en del av alla uppdrag. Utöver den delen kan nämnas konferencieruppdrag, barnproduktionen Kompispatrullen med bland annat kollegan Dea Norberg, sång- och pianoduon med Kerstin Ryhed samt sångworkshops.

– Jag nöjer mig inte bara med att stå bakom en artist och köra och hoppas att jag ska få vara med nästa gång också, utan jag har velat bygga upp olika produktioner som jag kan varva mellan.

Att svara på hur ofta hon är hemma nu för tiden blir inte så lätt när en följdfråga ställs på det om var hemma egentligen är.

– Jag brukar säga wherever I lay my hat that´s my home.

Numera blir det hem till Gävle ett par gånger per halvår och då handlar det allt som oftast om något jobbuppdrag.

– Jag var i Gävle så sent som i onsdags på ett jobbuppdrag på Söders källa. Ett event som jag var upp och sjöng på. Så i onsdags kväll var jag där. Sen flög jag hit till Göteborg torsdags morgon. Så det blev inte många timmars sömn däremellan kan jag säga!

Tillbaka i festivalen

Så kan livet se ut när det handlar om Melodifestivalen, en riktigt välkänd arena för Britta. Första gången festivalveteranen körade där var 1996. Förutsättningarna då var helt annorlunda. Det var en final med 10 bidrag samt en liveorkester som Anders Berglund dirigerade.

– Det var ett annat sekel då säger hon med ett skratt.

Exakt hur många år det har blivit nu det har hon inte koll på längre, men att det var några år sedan sist, det är klart.

– Så att det är roligt att göra lite gästspel här igen den här veckan och sista delfinalen också.

Hon gillar skarpt att även få stå på scenen i och med att Nano har valt att ha det så. Något som inte är självklart idag. Vart eftersom festivalen utvecklats så har kören succesivt fått flytta sig mer eller mindre av scenen. När Gävle 2016 var värdstad för andra gången så bjöds Britta in för att invigningstala och passade på att ta upp just detta ämne genom att skriva en finurlig sångtext om var kören står egentligen.

– Då skojade jag att vi körsångare inte har lika stor funktion på scenen längre utan vi blir ofta ställd i kulissen, bakom scenen eller under scenen. Eller nån annanstans. Så då skrev jag den här sångtexten på Evighet där jag pikade Christer Björkman lite för det.

Brynäshymnen

Brynäshymnen är också hennes verk tillsammans med sin syster. Den vann visserligen tävlingen om bästa hymn men har därefter inte fått något större fäste på matcherna. Det känner hon själv till men tar det med en klackspark.

– Kring det här med Brynäshymnen, det var en tävling. Vi läste kriterierna och skickade in en låt därefter. Sen förstod vi att det blir ju svårt att placera en låt hos klacken och säga "det här ska bli er nya låt". Så det kom inte som någon jätteförvåning att det blir svårt att liksom etablera en låt på kommando. Vi tyckte det var skitkul att vinna en tävling, sen gråter vi inte för att det inte tog sig.

Britta berättar om ett minne angående Brynäshymnen är när hon och systern Anna fick höra att en man i Oskarshamn hade valt att ha den på sin begravning.

- Det kändes hedrande och om den inte fick fäste i arenan så fick den en funktion någon annanstans. Det var fint!

Inte främmande för att skriva låtar – i rätt forum

Med tanke på både Brynäshymnen och den omskrivna Evighet, skulle det kunna vara så att man får se Britta som låtskrivare någon gång? Hon tänker en kort stund och nämner att det troligen inte blir i Melodifestivalssammanhang då. Åtminstone inte som seriös låtskrivare.

– Jag skriver en del texter till födelsedagsfester, bröllopsfester och så.. Så jag tycker det är kul att skriva på uppdrag.

Däremot vore det inte lika främmande att skriva texter till mellanakter, där det handlar mer om finurligt och fyndigt än seriöst.

När det ska sjungas in körer på mellanakter och intronummer får hon texter som sedan sjungs in i den egna studion där hemma.

– De är väldigt roliga och bra, det är inte så. Men ibland känner jag att den utmaningen skulle jag nog också kunna ta som sådan låtskrivare och skriva texter till krogshower och sådär.

Gästar Pop Quiz

Angående det där mer att komma hemåt på jobbuppdrag så finns det chansen att träffa Britta på Söders källa i Gävle den 28 mars då hon besöker Pop quiz, som leds av Peter Alzén och Anders Sundin. Killarna Peter och Anders har hon har ganska bra koll på och vet om att de har skrivit böckerna om Gävles rock- och pophisoria, att det finns mycket kunskap att hämta där.

– Jag är inte riktigt fullt informerad om min uppgift där mer än att jag kommer att sjunga. Jag har förstått att frågorna är rätt detaljerade eller... ja, kalla det nördiga i positiv bemärkelse.

Hon fortsätter.

– Det kommer bli jättekul! Jag säget det, jag är så tacksam. Jag gillar verkligen att åka upp till Gävle och jag har väldigt goda minnen och känslor från Gävle.

När Pop quiz går av stapeln så har finalen av Melodifestivalsturnén redan stannat till vid sitt sista stopp och efter det väntar olika projekt samt sånguppdrag, varav ett faktiskt kom till genom ett lokalt önskemål.

– Jag och Kerstin ska ut och göra vår föreställning och det var ju tack vare region Gävleborg, Neta Norén på region Gävleborg bad mig att "kan inte du göra en föresrtällning, komma hem och spela i Gävle?" Jag var först såhär att föreställning, vad skulle det vara? "Men du har väl massor och berätta liksom. Inte bara sjunga." Då gjorde jag ihop med Kerstin Ryhed en föreställning som vi kallde I Kulissen. Den gjorde vi första gången på Söders källa i Gävle och nu ska vi faktisk ut och turnéra med den. Så det tackar vi Neta för att hon drog det ur oss helt enkelt! Vi ska ut med Kompispatrullen och turnéra en vecka i Dalarna och sen blir det Allsång på Skansen och det blir... Ja, andra spännande projekt i sommar. Men först nu så blir det då Nano och sedan Ann-Louise i deltävling fyra. Så får vi se var vi tar det därifrån!

Diana Wikström