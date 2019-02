Grammisbelönad rappare och ny vinylklubb – det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 8

MÅNDAG 18 FEBRUARI

Vernissage: Cecilia Rosenmåne: “Färgernas magiska vibration”, Medborgarskolan, Gävle, 18.00.

TISDAG 19 FEBRUARI

Lyxig tisdag med Sandvik-Valbo Musikkår och Kulturskolans Bessemerblåsarna, Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 18.30.

Gävle Jazz Club: Karin Hammar ft Raphael Jost w Sjöstedt/Ousbäck, Gourmet Blå, Gävle Konserthus, 19.00.

Författarbesök: Joakim Medin, Gävle stadsbibliotek, 19.00.

ONSDAG 20 FEBRUARI

Sagostund, Gävle stadsbibliotek, 10.15.

Öppet rep med GSO, Gävle Konserthus, 11.00.

Trumpeten genom tiderna, Björksätra kyrka, Sandviken, 11.30.

Musiksoppa: Ronny Eriksson och Benneth Fagerlund, Söders källa, Gävle, 12.00.

Brädspelscafé, Kulturhuset, Gävle, 17.00.

Musiksoppa: Ronny Eriksson och Benneth Fagerlund, Restaurang Bolaget, Sandviken, 18.00.

Författarbesök: Fabian Göransson om hyllade seriealbumet “Drömmen om Europa”, Gävle stadsbibliotek, 19.00.

Trivs med quiz, Trivs, Gävle, 19.00.

Louise Hoffsten, Gävle Konserthus, 19.30.

Gasta: Zinat Pirzadeh och Patrik Larsson, Hits For You, Gävle, 19.30.

TORSDAG 21 FEBRUARI

Brass på svenska: Taube, Adolfsson och Olrog, Kanalgården, Sandviken, 12.00.

Vernissage: Li Österberg med närvaro av konstnären, Tillgången, Kulturcentrum, Sandviken, 18-19.

Dans l’engrenage, Gävle Teater, 19.00.

Deckarförfattaren Mikael Ressem berättar han om sin nya bok som är helt annorlunda jämfört med det han tidigare skrivit. Den heter På högvarv och som handlar om att leva med adhd, Sätra bibliotek, Gävle.

FREDAG 22 FEBRUARI

En kvinnas martyrium - stumfilmskonsert med Matti Bye, Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 16.00.

Musikquiz med chans att vinna resa till Tjeckien, Järnvägskrogen, Gävle, 18.00.

Folkteatern bjuder in till Vårsalong med Engmans Kapell, Brita Björs, snabbkurs i cha-cha, quiz, danceoke med mera, Söders Källa, Gävle, dörrar öppna från 18, fri entré till 21.00.

Romantisk pianokonsert. Gävle Symfoniorkester: Dirigent: Daniel Blendulf, Terés Löf, piano: Richard Dubognon: Caprice nr 1, Beach: Pianokonsert, Brahms: Symfoni nr 2, Gävle Konserthus, 19.00.

Jireel - Stora namn-vårturné, Olivia nattklubb, Gävle.

Premiär: Vinylskivorna är tillbaka med Christian Stjernström och Patrik Svärd, Varje fredag bjuds på soul, rnb, hits, disco och blandat från när och fjärran, O’Learys, Gävle, 19-23. Start redan 15.00 med DJ Dorald Luca som spelar till AW-buffé.

May D live, Five Nattklubb, Gävle, 23.00.

LÖRDAG 23 FEBRUARI

”Adjö, herr Muffin”. Barnteater från Skottes, Kulturcentrum, Sandviken, 12.00.

Vintermarknad, Boulognerskogen, Gävle, 13.00.

Föreläsning: Finnish blood, Swedish heart med Kaj Latvalehto, Gävle stadsbibliotek, 15.00.

Extrainsatt föreställning: Rivers of Färila, Folkteatern, Gävle, 15.00.

En kvinnas martyrium - stumfilmskonsert med Matti Bye, Kulturcentrum, Sandviken, 16.00.

Ölprovning, Elite Grand Hotel, Gävle, 18.00.

Premiär: Let’s Go Back In The Days - ny klubb med retrohits från 70-, 80- och 90-talen, Five nattklubb, Gävle, 23.00.

SÖNDAG 24 FEBRUARI

Blåbärsklubben: Virvel och Vinda - snurrigt musikäventyr, Gävle Konserthus, 14.00.