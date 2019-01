Här är Slick Citys alla bokningar för början av 2019: Satsar på hiphop och hårdrock

2018 hade Slick City Jocke Lundell, Thomas Rusiak och Molly Sandén på besök. Jonas Levin bestämde sig för att tänka om och satsa under 2019 och menar att Slick nog aldrig haft så här många artistbokningar. Han borde veta då han jobbat på krogen under 18 år, från diskplockare till ägare. Målgruppen på Slick ligger i synnerhet mellan 18-25 år. Men med de nya bokningarna hoppas Slick nå ut till nya grupper, inte minst med hårdrockskvällen 15 februari, som det redan visats stort intresse för.

Inbokat är även artister med texter där under bältet-karaktär kan förekomma. Här representerat av Björn Rosenström, Emil Assergård och Drängarna.

– Björn Rosenström har vi haft tidigare och han drar faktiskt också en yngre publik. Jag tror han blivit något av en förfest-artist som också unga hittat till, säger Jonas Levin.

Att kolla topp-50-listan på Spotify under bokningsprocessen förekommer. Jonas Levin bollar också med en samarbetspartner i annan stad som också driver krog.

– Förr styrde Så mycket bättre ganska mycket, men det har blivit lite urlakat nu. Jag hör mig också för med de yngre som jobbar i bar och servis här på Slick om vad de lyssnar på.

Slick City har tillstånd under hela 2019 att ha öppet till tre på natten. Faktiskt alla dagar i veckan, om de skulle vilja, men det är fredagar och lördagar som gäller i första hand. Övriga krogar i Gävle med tre-tillstånd för tillfället är Hits For You, Five och Harrys.

Jonas Levin har medvetet placerat tre av årets nio hittills kända bokningar på en lördag. Lite som ett test, då annars artistbokningar ofta förläggs på en fredag. Detta eftersom lördag är den självklara utgångsdagen då folk ändå går ut. Därmed ser krogar en chans att använda artister som lockbeten i kampen mot tv-soffan.

– Tanken är att maxa upp lördagskvällarna. Det ska bli roligt att se hur det går.

Fyra resident-dj:s roterar runt på Slicks nedervåning. Här kommer en uppfräschning göras under året på möbler och väggar, vilket behövs i den delvis slitna lokalen där tusentals passerar varje år.

– Jag tror även på events då vi har märkt att till exempel Halloween är jättestort. Folk gillar att klä ut sig. Men de vanliga helgkvällarna är också viktiga. Det ska inte behöva vara något mer än en klassisk nattklubbskväll alla gånger, med dj, dansgolv och bar.

Bokningar på Slick City våren 2019:

Lördag 26 januari: Björn Rosenström

Fredag 15 februari: Rockfest med Corroded, Lillasyster, Smash Into Pieces och Dead By April.

Fredag 1 mars: Dani M

Fredag 29 mars: Ricky Rich

Skärtorsdagen 18 april: Mwuana

Påskafton lördag 20 april: Emil Assergård

Valborgsmässoafton tisdag 30 april: Freddy Kalas (NO)

Lördag 11 maj: Drängarna

Fredag 24 maj: Ison och Fille