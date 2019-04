Helgkollen: Five Nattklubb visar återigen att de är bäst på hiphop i Gävle

Se fler evenemangstips för helgen här!

Grant och Manno, Lobbyn, Kulturcentrum, Sandviken, fredag, 20.00.

Veckans hajp-spelning för dig som är nere med det senaste, kreddigaste och unga inom pop, läser Pitchfork, lyssnar på P3 och inte missar ett Way Out West. Förband till Grant är lokala gruppen Manno.

Basshunter, Slick City, Gävle, fredag, 23.00.

Det är högst troligen ett dj-set som Gävlepubliken kommer få uppleva, då Jonas "Basshunter" Altberg sedan länge funnit detta som en lösning, då han inte behöver stå i rampljuset på samma sätt som i en renodlat liveframträdande. Stämningen lär hursomhelst vara GALEN - tror jag. Och med bra spridning på åldrar. Ska du ragga på en datanörd - gör du det med fördel här denna helg.

Dree Low, Five Nattklubb, Gävle, lördag, 23.00.

Dree Low berättade häromveckan i P3 att hans karriär startade i en studio i Husby på skoj skull för att "fly kylan". Sedan har han sannerligen kommit in i värmen i svensk hiphop och albumdebuterade i måndags med "No hasta mañana 2". Innan har han känts lite som den perfekta feat-artisten. Bland stora låtar han gästat märks inte minst K27 - Robbery och Imenella - Moves (Remix). Five nattklubb med Papis Chulo i spetsen visar återigen med denna bokning att de ligger i absolut framkant i Gävle med att boka de hetaste orten-artisterna inom svensk rap.

