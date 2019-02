Helgkollen: Missa inte megapopulära rapparen - eller stanna hemma och se dokumentär om Dolly Style

Se fler evenemang i Gästrikland under helgen här

Det var sannerligen nöjestätt förra helgen. Vilken backlash denna. Skojar bara. Finns en hel del nu med. En av de mest frapperande sakerna är att du kan spana in Brita Björs göra Beyoncélåtar i folkmusiktappning på Söders Källa på fredag. Roligt också att quizen är aktiva i Gävle. Mest ser jag fram emot Popquiz på Söders Källa, återigen, den 28 mars. Men denna helg kan du gnugga geniknölarna på Rack N Roll, fredag och förstås Järnvägskrogen samma dag (de har också sportquiz på lördagen). Ska du sitta hemma och kolla på Mello? Missa då inte som komplement "Dolly Style-fabriken", en ny dokumentärserie om Dolly Style. Historien om skaparnas stora förebilder Kiss återupprepar sig. The most giriga bandet in the world har nu fått en svensk motsvarighet. Men går det att klandra skaparna för att de vill göra franchise av ett succékoncept? Döm själv. Själv undrar jag: varför inte bara skicka ut svenska Dolly Style i världen och nöja sig med det? En sak till har vi förresten lärt oss under veckan av Alex Schulman: att definitionen av det jobbigaste som finns är att åka och hämta en grej i Gävle och åka tillbaka till Stockholm.

Jireel - Vårturnén Stora namn, Olivia nattklubb, Gävle, fredag, 21.00.

Jireel Lavia Pereira har haft en spikrak karriär uppåt sedan släppet av hitten "Cataleya" 2016. Nu är han att betrakta som en av Sveriges absolut största rappare, inte ens 19 år fyllda. Och han har även väckt mycket uppmärksamhet utomlands - kolla bara alla reaktionsvideor på Youtube från USA och England. Bara sen senaste besöket i Gävle på Stolt och nykter i somras har det hänt väldigt mycket för Rågsvedsgrabben. Allra bäst är han för övrigt då han kör på mörka trap-beats som "Woh" och "La Vida", tycker undertecknad. Apropå grammis och rap - visste du att Imenella som fick pris för bästa nykomling bodde i Gävle under 1990-talet?

Premiär: Vinylskivorna är tillbaka O’Learys, Gävle, fredag 19-23.

Ett trevligt initiativ med Christian Stjernström och Patrik Svärd, kända från Club Phonky Phono. Nu får vinylen nytt liv. Roligt, då det trots vinylhajp inte setts särskilt mycket av formatet ute på krogen i Gävle senaste åren. Varje fredag bjuds på soul, rnb, hits, disco och blandat från när och fjärran. Start redan 15.00 med DJ Dorald Luca som spelar till AW-buffé. Flera gäster väntar under våren, kanske till och med undertecknad... Notera även att spelare och en vinylsamling finns konstant på O'Learys.

Premiär: Let’s Go Back In The Days, Five nattklubb, Gävle, lördag, 22-03.

Ny klubb med retrohits från 70-, 80- och 90-talen och åldersgräns 25 år på Five. I augusti skrev vi om en liknande retrosatsning på krogen som verkar ha försvunnit lika fort som den kom. Så nu blir det revansch. Dagen innan, fredag, uppträder May D och 2 mars är det dags för vårens hittills tuffaste bokning i Gävle: Göteborgs tuffaste rapduo Aden X Asme.