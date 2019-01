Lista: Björn Rosenström på Slick och lokala storproduktioner – det händer årets första löningshelg i Gästrikland

TISDAG 22 JANUARI

Röda scenen litteratur: Stina Wollter, Gävle Stadsbibliotek, 18.00.

Aldrig ensam show med Charlie Eriksson och Kristofer Greczula, Centralteatern, Gävle, 18.30.

Årets första kulturkväll: Inspiration till konstnärskap – Om koreografen Per Jonsson och hans konstnärsliv. Besök av Folkteatern Gävleborg – under rubriken ”Inspiration till konstnärskap” medverkar Folkteatern, Ann Nilsén från Länsmuseet och Agneta Söderqvist från Per Jonsson Dance Center för att berätta om koreografen Per Jonsson från Färila och hans konstnärsliv, Café Udden, Gysinge, 19.00.

ONSDAG 23 JANUARI

Öppen repetition med Gävlesymfonikerna, Gävle Konserthus, 11.00.

Brädspelscafé, Kulturhuset, Gävle, 17.00.

Visuell drog - om porren mitt ibland oss - föreläsning, Andrum Brynäs, 19.00.

Quiz, Trivs pub och restaurang, Gävle, 19.00.

TORSDAG 24 JANUARI

Den rullande pennan - träff 1 för våren med gästinspiratör Rolf Lassgård, Kulturhuset, Gävle, 18.00.

Blå scenen musik: Njutbara obehagligheter - om noise med Olle Oljud och Viktor Zeidner, Stadsbiblioteket, Gävle, 19.00.

Quiz Night, Slick City, Gävle, 21.00.

FREDAG 25 JANUARI

Stonefish spelar för Barncancerfonden i samarbete med Team Rynkeby, Söders Källa, Gävle, 18.00.

In His Presence - lovsångskväll med flera kyrkor i Gävle, Hedvigslundskyrkan, Gävle, 18.00.

Vernissage för utställning: Klotterklungan 4 Life, Kulturhuset, Gävle, 18.00-21.00.

Gävle Symfoniorkester: Chefdirigent Jaime Martín, Jakob Koranyi, cello, Öppningsverk meddelas, Walton: Cellokonsert, Tjajkovskij: Symfoni nr 6 ”Pathetique”, Gävle Konserthus, 19.00.

Carmen med Lyriska sällskapet, Stora Gasklockan, Gävle, 19.00.

LÖRDAG 26 JANUARI

Loppis, Clarion Hotel Winn, Gävle, 12.00.

Filmvisning och samtal: Vargtimmen, Gävle Konstcentrum, 13.30.

Rivers of Färila med Folkteatern, Teatern, Kulturcentrum, Sandviken, 16.00.

Fullt frisk - en sjuk fars med Bomhus Nästa, Bomhus Folkets Hus, Gävle, 16.00.

Carmen med Lyriska sällskapet, Stora Gasklockan, Gävle, 18.00.

Ölprovning, Elite Grand Hotel, Gävle, 18.00.

Ringaren i Notre Dame med Skottes, Skottes Musikteater/Spegeln, Gävle, 15.00.

Hell Mountain Band, Bergsmannen Sodon, Hofors, 22.00.

Björn Rosenström, Slick City, Gävle, 23.00.

SÖNDAG 27 JANUARI

Mästar-skräddaren, Gävle Teater, 15.00.

Carmen med Lyriska sällskapet, Stora Gasklockan, Gävle, 16.00.

Fullt frisk - en sjuk fars med Bomhus Nästa, Bomhus Folkets Hus, Gävle, 16.00.