När Gävle skrev jazzhistoria – gigantens besök slutade med tumult

Det var sannerligen på tiden. När bandet gjorde sitt första besök i Sverige 1954 var Gävle inte med på spelschemat. Basies band var med all rätt kallat för dåtidens främsta swingband. Här fick jazzpubliken och de danslystna möta vad de tyckte en idealisk orkester som tillfredsställde båda kategorierna. Som bonus fick man också spisa in bluessångaren Joe Williams som var namnet för dagen för de som ville höra äkta bluessång.

En sådan här jazzfest ville jag inte missa. Tillsammans med några andra killar som låg inkallade på I8 i Uppsala samlade vi in pengar till bensin och inträde i Gävleparken. Entréavgiften var visst fem kronor vilket hade väckt en hel del knorr. För oss värnpliktiga som tjänade två kronor och femtio öre om dagen blev det en kostsam resa. I efterhand kan jag inte tänka mig en bättre investering. Vi fick ett minne för livet.

Basiebesöket lockade över 7 000 besökare. Rena Snoddassiffror med tanke på vad man i dag anser om den låga inträdesavgiften. Innan Basies mannar intog dansbanan hade en lokal orkester från Gävle svarat för dansmusiken. När de amerikanska musikerna tog över dansbanan efter sin succé på utomhusscenen var publiken verkligen på hugget. Alla ville komma så nära scenen som möjligt och orkesterns saxofonister höll på att bli nertrampade. Saxledaren Marshall Royall blev mäkta irriterad. Polis kallades in för att försöka hålla tillbaka publikanstormningen efter bästa förmåga, vilket var dödsdömt.

Några melodier som eggade publiken var när ”April In Paris” med trumpetaren Thad Jones som solist fick hela parken att svaja. Samma sak när Joe Williams bluesnummer tonade fram. Som ”Every Day” och ”Shake Rattle And Roll”. Att orkesterns signaturmelodi ”One o´Clock Jump” skapade vibbar var självklart.

Men det var även andra musiker som drog ner applåder. Att Count Basies sparsmakade inpass skulle slå var ingen överraskning. Det eleganta samspelet med gitarristen Freddie Green gick hem för att inte tala om trumslagaren Sonny Paynes formidabla spel. Det skickade direkt upp honom på instrumentets översta pallplats för att använda en dagsaktuell vokabulär. Tenorsaxofonisten Frank Foster och kollegan Frank Wess skall också påtalas. Wess var en lysande flöjtist. Instrumentet var då ganska nytt i jazzsammanhang. Men det var Marshall Royalls leadspel i saxofonkroken som satte färg på det fantastiska ensemblespelet som skapade orkesterns snärtiga sound.

Drygt två decennier fram i tiden blev jag bekant med Thad Jones, som i slutet av sin karriär blev bandets ledare. Förmodligen den främste av alla de som ersatt Basie. Sista gången vi träffades var på jazzfestivalen i Nice 1985, dagarna efter bandet spelat på Skeppsholmen i Stockholm. Nu blev jag presenterad för Joe Williams av Thad.

– Göran kommer från Gävle, flikade Thad in i introduktionen vilket fick Joes nuna att lysa upp: ”Don’t name it ” blev hans kommentar. ”Jag glömmer aldrig konserten i Gävle. Det var en makalös kväll med packat av folk på dansgolvet. Vilket mottagande vi fick!”

Basie blev helt enkelt chockad av bemötandet. I sina memoarer lyfter han fram Gävlebesöket som en minnesvärd milstolpe i sin karriär.

Dagen efter Gävle spelade bandet i Stockholm. Då notlådorna skulle plockas fram visade det sig att bussbolaget dirigerat om bussen som transporterat orkestern till Gävle för en resa till Örebro.

Orkesterns noter var alltså i Örebro men det gjorde inget. Alla musikerna kunde sina stämmor utantill. Tidningarnas recensioner var lysande. Tala om amerikansk professionalism!

Göran Olson