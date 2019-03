Semst återvänder till Gävle med en show om ingenting alls: "Snor vad som helst för att vår show ska bli bra"

Det är en utmaning att hänga med i svängarna när Jonatan Unge, Branne Pavlovic och Ahmed Berhan håller låda i bilen upp till gig i Östersund. De två förstnämnda i synnerhet. Föreställ dig själv ett samtal med tre standuptuffingar, där det sällan är klart om de är ironiska eller inte. Men så är de ju också komiker.

"En show om ingenting" är den femte showen de gör tillsammans sedan starten 2014. En per år har det alltså blivit. Den förra handlade om valet 2018: "Demokrati - en populistisk stand up-föreställning".

– Tidigare har vi hittat på ett tema för att det är lättare att få press då. Den förra handlade alltså om valet, men egentligen kanske den inte gjorde det så mycket, säger Jonatan Unge.

Här flyger de samlade ut i en utläggning om att de egentligen är "tre små Schyfferts" som levererar en massa "PK-svammel" och säger sånt som "alla redan vet". Eller var det bara en massa "Mr. Kuk-skämt"? Till sist enas de om att Branne ska avhandla robotar och Ahmed "sköna soffkuddar". Det verkar som att det är ganska lösa tyglar alltså.

– Vi går upp och kör det vi kommer på under tiden på scen, säger Branne Pavlovic varpå Jonatan Unge kontrar med att Branne kanske ska upp och trolla efter alla kört.

Dock verkar det där med itusågade-damen-tricket vara något av ett fantasifoster i Pavlovic huvud.

Hur kommer det sig att ni valt en Seinfeld-pastisch som affisch?

– Det är en hommage. Vi vill visa att ingenting är heligt. Att vi är beredda att sno vad som helst för att vår show ska bli bra, säger Branne Pavlovic.

Här följer en harang om vilka svenska komiker de snor skämt från, något som ju lär vara en dödssynd inom scenen. Ett tag framstår de som svensk standups motsvarighet till rapparen 50 Cent som ju blev känd för låten "How to Rob (An Industry Nigga)". Till slut kommer de hursomhelst fram till att det enda om Seinfeld i föreställningen annars är att intromelodin med synth-slap-basen är den samma här.

Senast var Semst i Gamla Katolska Kyrkan. 30 mars uppträder de i en annan nedlagd kyrka: Sjömanskyrkan, eller Musikhuset som det också kallas.

– Man var lite orolig för att krucifixet skulle ramla ner på en, så mycket jag hädade sist, säger Branne Pavlovic.

Varför det blev Musikhuset den här gången, relativt outnyttjat i standupsammanhang, är oklart. Troligen kommer det dock bli efterfest på Bilagan även denna gång. Senast körde de "Toxicity" med System Of A Down och "Killing In The Name" med Rage Against The Machine bland annat.